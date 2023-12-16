Karnı burnunda olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri düğün iddialarını yanıtladı

Vuslateri, "Doğumdan önce düğün olacak mı?" sorusuna, "Levent'e kalsa düğün olsa iyi olur diyor. Çok istiyorum ama bu kıyafetin içinde bile çile çekiyorum. Annemlerle o yüzden bu konuda didişiyoruz. Doğumdan sonra daha rahat ederim gibi düşünüyorum. Ben istemiyorum 500 kişinin içinde, çatalbıçak sesi, kötü müzik, teknik aksaklık, takı muhabbeti ve arkadan konuşmalar... Sessiz sakin kuytu köşede ikna olursa evlenirim" yanıtını verdi.

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