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Karnı burnunda olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri düğün iddialarını yanıtladı

5 aylık hamile olan ve düğün hazırlıklarına başladığı konuşulan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, “Sessiz sakin, kuytu köşede bir düğün olursa evlenirim” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:09
Karnı burnunda olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri düğün iddialarını yanıtladı

9 aylık sevgilisinden 5 aylık hamile olan Gonca Vuslateri geçtiğimiz gün bir galaya katıldı.

Vuslateri hamileliği ile ilgili, "Çok iyi gidiyor. Zemin altımdan kayıyormuş duygusu yeni geçti. Kızımızı heyecanla bekliyoruz" dedi.

Vuslateri, "Doğumdan önce düğün olacak mı?" sorusuna, "Levent'e kalsa düğün olsa iyi olur diyor. Çok istiyorum ama bu kıyafetin içinde bile çile çekiyorum. Annemlerle o yüzden bu konuda didişiyoruz. Doğumdan sonra daha rahat ederim gibi düşünüyorum. Ben istemiyorum 500 kişinin içinde, çatalbıçak sesi, kötü müzik, teknik aksaklık, takı muhabbeti ve arkadan konuşmalar... Sessiz sakin kuytu köşede ikna olursa evlenirim" yanıtını verdi.

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