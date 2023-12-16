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Güzel oyuncu Hande Erçel'in pozları ortalığı salladı! Sosyal medyada beğeni yağdı

Ünlü bir markanın reklam yüzü olan Hande Erçel, iş birliği yaptığı markanın sekizinci sezonunda Beyoğlu'nda görkemli bir yılbaşı çekimine imza attı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:03
Güzel oyuncu Hande Erçel’in pozları ortalığı salladı! Sosyal medyada beğeni yağdı

Ünlü bir markanın reklam yüzü olan Hande Erçel, iş birliği yaptığı markanın sekizinci sezonunda Beyoğlu'nda görkemli bir yılbaşı çekimine imza attı. Fotoğraf sanatçısı Emre Doğru'nun objektifine yansıyan karelerde Erçel, sadeliğin ihtişamını taşıdı. Yılbaşı döneminin vazgeçilmez temsilcisi olan kırmızı renkte bir kıyafet tercih eden güzel oyuncu, göğüs ve bacak dekoltesi ile adeta büyüledi.

'ŞAMPİYON OLACAĞIM'
Survivor 2024 All-Star kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz gün Maslaktaydı. Bir spor ürünleri mağazasından alışveriş yapan Kalaycıoğlu, hayranlarını kırmayarak hepsi ile fotoğraf çektirdi. Yarışma için son hazırlıklarını tamamlayan genç şarkıcı, "Herkesin defalarca katıldığı bir yarışma olacak. Herkes hatalarından ders çıkaracaktır. Ben de uzun zamandır gece gündüz çalışıyorum, şampiyon olmaya gidiyorum" diye konuştu.



EĞLENCE ZAMANI
Başarılı şarkıcı Alişan, ve eşi Buse Varol Tektaş, çocukları Burak ve Eliz ile birlikte önceki gün Maslak'taydı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, bir restoranda akşam yemeği yedi ve ardından Winter Wonder Festivali'ne katılarak keyifli bir gün geçirdi. Muhabirlerin isteği üzerine Alişan, çocukları Burak ve Eliz'le eğlenceli pozlar verdi.

YİNE YAPTI YAPACAĞINI
Bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla Türk pop müziğine yön veren Ersay Üner yeni teklisi 'Yapma' ile müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz, müzik ve düzenlemesine kendi imzasını atan Üner, "Şarkı daha sert bir pop sesine doğru bir geçişe işaret ediyor ve kalp kırıklığının dokunaklı bir anlatımını sunuyor" dedi.



40 YAŞ GENÇLEŞTİ
Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kolpaçino' serisinin son filmi Kolpaçino 4'te yer alan Aydemir Akbaş, gençleşti. Akbaş'ın canlandırdığı Sabri karakterinin gençliğine dönüldü. Sahnenin çekimi için sete getirilen özel makyaj ekibinin yoğun çalışması sonucu 87 yaşındaki usta oyuncu, 40 yaş gençleştirildi.



UMARIM TEKRARLANMAZ
Eyüpspor'un başarılı futbolcusu Uğur Demirok, geçtiğimiz gün eşi Damla Demirok ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Muhabirlerin hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında sorduğu soruları cevaplayan başarılı futbolcu, "Yeşil sahalarda tasvip etmediğimiz olaylar yaşanıyor. Umarım böyle olaylar tekrarlanmaz" şeklinde konuştu.

'KOCA'MAN SEVGİ!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı "Kocam da kocam" videosuyla gündem olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Esmersoy, paylaştığı video ile alakalı muhabirlerin sorduğu sorulara, "Kocam yani, çok seviyorum ve böyle bir şey paylaştım. Bunda ne var ki, her kadın kocasını sever. Bence çok eğlenceli bir paylaşımdı. Herkesin hoşuna gitmesi de beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

'KIZIMIZ OLACAK'
Ekranların yakışıklı ismi Berk Oktay ve oyuncu eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de el ele alışveriş turuna çıkan çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek, objektiflere poz verdi. Gün içerisinde bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya üzerinden duyuran çift, "Küçük bir kızımız olacak. Heyecanlıyız ve sabırsızlıkla bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

'MİSAFİR' GELDİ
"Kalbime Gömerim", "Hak Etmedin" gibi şarkılarıyla tanınan ve son dönemde verdiği kimlik mücadelesi ile gündeme gelen Gökçe Kırgız yepyeni şarkısı "Misafir"i dinleyicileri buluşturdu. Kendisine ait söz ve bestelerini yayınlamaya devam eden Kırgız'ın bu şarkısında da, yine söz müzik kendisine ait...

SÜRPRİZ MİSAFİR!
"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için, birtakım şaşırtıcı hamleler yapar. Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder. Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır. Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise, onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.



FESTİVAL SONU!
Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Mardin Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Festivalin kapanış gününde Wilma Elles ile Sefa Zengin sunuculuk yaptı. Festivale ev sahibi yapan Mardin Valiliğini temsilen Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve Festival Başkanı Zeki Sincar teşekkür konuşması yaptıktan sonra, usta oyuncular Emin Olcay ve Hayat Olcay'a Yaşam Boyu Onur Ödülünü takdim edildi.



ÜNLÜ İSİMLERE ÖZEL SEANS
Ünlü sunucu Arzu Yüksel ve Spiritüel Yaşam Koçu Kumru Köseler, önceki akşam Şişli'de bir mekanda yapılan yılbaşı davetine katıldı. Yaptığı kişiye özel destek programlarıyla adından söz ettiren Köseler, bu alanda birçok başarıya imza attı. Köseler, sanat camiasından bir çok kişiye de yaşam koçluğu yapıyor.

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