Güzel oyuncu Hande Erçel’in pozları ortalığı salladı! Sosyal medyada beğeni yağdı

'MİSAFİR' GELDİ

"Kalbime Gömerim", "Hak Etmedin" gibi şarkılarıyla tanınan ve son dönemde verdiği kimlik mücadelesi ile gündeme gelen Gökçe Kırgız yepyeni şarkısı "Misafir"i dinleyicileri buluşturdu. Kendisine ait söz ve bestelerini yayınlamaya devam eden Kırgız'ın bu şarkısında da, yine söz müzik kendisine ait...

SÜRPRİZ MİSAFİR!

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için, birtakım şaşırtıcı hamleler yapar. Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder. Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır. Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise, onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.





FESTİVAL SONU!

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Mardin Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Festivalin kapanış gününde Wilma Elles ile Sefa Zengin sunuculuk yaptı. Festivale ev sahibi yapan Mardin Valiliğini temsilen Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve Festival Başkanı Zeki Sincar teşekkür konuşması yaptıktan sonra, usta oyuncular Emin Olcay ve Hayat Olcay'a Yaşam Boyu Onur Ödülünü takdim edildi.





ÜNLÜ İSİMLERE ÖZEL SEANS

Ünlü sunucu Arzu Yüksel ve Spiritüel Yaşam Koçu Kumru Köseler, önceki akşam Şişli'de bir mekanda yapılan yılbaşı davetine katıldı. Yaptığı kişiye özel destek programlarıyla adından söz ettiren Köseler, bu alanda birçok başarıya imza attı. Köseler, sanat camiasından bir çok kişiye de yaşam koçluğu yapıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN