PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Caner Erkin'le evli olan güzel oyuncu Şükran Ovalı dadıya karşı olduğunu açıkladı! "Çocuğumu kimseye emanet edemem"

Caner Erkin'le evli olan güzel oyuncu Şükran Ovalı, dadıya karşı olduğunu söyleyerek, “Çocuğumuz anne ve babasıyla büyüyor. Kimseye emanet edemem” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:50
Caner Erkin’le evli olan güzel oyuncu Şükran Ovalı dadıya karşı olduğunu açıkladı! Çocuğumu kimseye emanet edemem

Geçtiğimiz gün bir galaya katılan Şükran Ovalı, şıklığıyla göz doldurdu.

Caner Erkin'le evli olan ve Mihran Ela adında kızı bulunan Ovalı, "Sosyal görünümlü asosyalım aslında... Projelerden geriye kalan tüm vaktimi kızıma ayırıyorum. Dadısız büyütüyoruz. Caner buraya gelemedi, evde kızımla birlikte..." dedi.



"DENEYİMLEDİM"
Dadıyla ilgili soruları da cevaplayan güzel oyuncu, "Tanıştığım ve deneyimlediğim oldu ama daha sonra olmayacağına karar verdim. Çocuğunuzu kolay kolay emanet edemiyorsunuz. Yaptığım işleri ona göre dengeledim. Zaten pandemi çocuğu o yüzden anne ve babayla çok zaman geçirdi. Güzel zamanlarını kaçırmadım" diye cevap verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA