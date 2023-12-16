Caner Erkin'le evli olan güzel oyuncu Şükran Ovalı dadıya karşı olduğunu açıkladı! "Çocuğumu kimseye emanet edemem"

Caner Erkin 'le evli olan ve Mihran Ela adında kızı bulunan Ovalı, "Sosyal görünümlü asosyalım aslında... Projelerden geriye kalan tüm vaktimi kızıma ayırıyorum. Dadısız büyütüyoruz. Caner buraya gelemedi, evde kızımla birlikte..." dedi.





"DENEYİMLEDİM"

Dadıyla ilgili soruları da cevaplayan güzel oyuncu, "Tanıştığım ve deneyimlediğim oldu ama daha sonra olmayacağına karar verdim. Çocuğunuzu kolay kolay emanet edemiyorsunuz. Yaptığım işleri ona göre dengeledim. Zaten pandemi çocuğu o yüzden anne ve babayla çok zaman geçirdi. Güzel zamanlarını kaçırmadım" diye cevap verdi.