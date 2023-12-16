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2 Aralık'ta dünyaevine giren Alina Boz ve Umut Evirgen'in planları suya düştü! "Düğünden sonra toparlayamadık"

2 Aralık’ta sade bir törenle evlenen Alina Boz ve Umut Evirgen çiftine nazar değdi. Düğünden sonra hastalanan çift, “12 gündür hastayız. Balayı planı bile yapamadık” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:07
2 Aralık’ta dünyaevine giren Alina Boz ve Umut Evirgen’in planları suya düştü! Düğünden sonra toparlayamadık

Çapkınlığıyla bilinen ve birçok ünlü güzelle birliktelik yaşayan işletmeci Umut Evirgen, aradığı aşkı oyuncu Alina Boz'da bulmuştu.

5 ay gibi kısa süreli birlikteliklerinin ardından çift, evlilik kararı almıştı.

Fransa evlilik teklifi yaptığı Boz ile Emirgan'da 90 kişinin katıldığı bir törenle evlenen Evirgen'i yakın dostları yalnız bırakmamıştı.

Düğünden sonra sesleri çıkmayan Evirgen ve Boz, geçtiğimiz gün Etiler'de boy gösterdi.



BALAYINA GİDEMEDİK!
Yorgun ve hasta bir görüntü çizen çiftten Umut Evirgen, "Çok hastayız... Grip olduk, sabah-akşam serum alıyoruz. 12 gündür yatıyoruz" dedi. Balayı sorularına Evirgen, "İyileşirsek gideriz. Daha balayı için plan bile yapmadık. Buraya da eczaneye geldik" ifadelerini kullandı.

Düğünle ilgili konuşan Boz ise, "Sevdiklerimizle bir aradaydık. Eski tarz düğün olsun istedik. İç içe eğlendik" açıklamasını yaptıktan sonra oradan uzaklaştı.

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