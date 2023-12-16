2 Aralık'ta dünyaevine giren Alina Boz ve Umut Evirgen'in planları suya düştü! "Düğünden sonra toparlayamadık"





BALAYINA GİDEMEDİK!

Yorgun ve hasta bir görüntü çizen çiftten Umut Evirgen, "Çok hastayız... Grip olduk, sabah-akşam serum alıyoruz. 12 gündür yatıyoruz" dedi. Balayı sorularına Evirgen, "İyileşirsek gideriz. Daha balayı için plan bile yapmadık. Buraya da eczaneye geldik" ifadelerini kullandı.

Düğünle ilgili konuşan Boz ise, "Sevdiklerimizle bir aradaydık. Eski tarz düğün olsun istedik. İç içe eğlendik" açıklamasını yaptıktan sonra oradan uzaklaştı.