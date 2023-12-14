Hayatı akışına bıraktı! Zeynep Bastık, eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı partide eğlendi





BU KADARI FAZLA!

Hiçbir eleştiriye aldırış etmeyen ve daha önce de yeni aşkı Alican Ayyıldız ve eski eşi Tolga Akış aynı mekanda eğlenen güzel şarkıcının bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bastık için, "Bu kadar modern olmak istemiyorum", "Mezhep genişliği" ve "Bu kadarı da fazla" yorumları yapıldı.

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