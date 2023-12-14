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Hayatı akışına bıraktı! Zeynep Bastık, eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı partide eğlendi

Eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız’la aynı mekanda eğlenen Zeynep Bastık, “Biz o kafalarda değiliz aştık bunları” diyerek tepki çekti.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 07:08
Hayatı akışına bıraktı! Zeynep Bastık, eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı partide eğlendi

Zeynep Bastık, önceki gece Arnavutköy'de bir mekandadı. Ekip arkadaşları ile birlikte eğlenmeye çıktığını söyleyen Bastık, "2023'e veda 2024'e merhaba partisi yaptık ekip olarak" dedi.




2023 yılını değerlendiren şarkıcı, "Biraz garip, biraz durgun, bazen de tatsızdı" ifadelerini kullandı. Alican Ayyıldız ile aşk yaşayan ve bulunduğu mekanda eski eşi Tolga Akış'ın da olması sorulunca Bastık, "2024 yılındayız artık...




"Böyle şeyler mi var artık. Neredeyse 2024'e giriyoruz. Biz o kafalarda değiliz, aştık bunları" diyerek bir kıskançlık olmayacağını dile getirdi.



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Hiçbir eleştiriye aldırış etmeyen ve daha önce de yeni aşkı Alican Ayyıldız ve eski eşi Tolga Akış aynı mekanda eğlenen güzel şarkıcının bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bastık için, "Bu kadar modern olmak istemiyorum", "Mezhep genişliği" ve "Bu kadarı da fazla" yorumları yapıldı.

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