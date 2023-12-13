İrem Derici tarafını seçti! Hadise ile polemiğe giren Ece Seçkin’e destek verdi

Türk pop müziğinin popüler isimlerinden Hadise ve Ece Seçkin, arka arkaya Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda geçtiğimiz hafta konser verdi. Sahneye iddialı dekoltesi, dansçıları ve şovlarıyla dolduran Hadise, konser sonrası polemik yaratmıştı. Hadise konserindeki kareleri paylaşarak "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" yazınca gözler Ece Seçkin'e dönmüştü.

SOĞUK SAVAŞ!

Çünkü Hadise'den önceki günlerde Ece Seçkin de iddialı kostümü ve şovlarıyla aynı sahnedeydi. Sahneye pembe iddialı kıyafeti ve dansçılarıyla çıkan Seçkin'den, Hadise'ye cevap gecikmemişti. Seçkin de konserinden bazı anları paylaşarak "Ezhel de 'bebeler her şeyi biliyorlar, boşuna yapacaksın bize lolo' diyerek yanıtlamıştı" diyerek sosyal medyayı sallamıştı.