Vatanına ’Fransız’ kalmadı! Tuba Büyüküstün açık ve net konuştu: Türkiye’yi terk etmedim!

Fransa'yı adeta ikinci vatanı yapan güzel oyuncu, 2019 yılında Paris'ten bir daire satın almıştı. Yaklaşık 1.5 milyon Euro'ya sahip olduğu Germain bölgesindeki dairesinde iki kızlarıyla mutlu bir hayat süren güzel oyuncu, Fransa ve Türkiye arasında mekik dokuyordu.







Büyüküstün, Türkiye'yi terk ettiğine dair yazılanlara net bir şekilde cevap verdi. İstanbul'da düzenlenen Harper's Bazaar davetine katılan güzel oyuncu, samimi açıklamalara yaptı. Paris'te günlerinin güzel geçtiğini söyleyen Büyüküstün, "Buradan temelli ayrılmadım, temelli dönmek diye bir şey yok. Ana vatanım burası ve buradan ayrılmam söz konusu bile olamaz. Paris sevdiğim, içimin titrediği ikinci bir şehir, gel-git yapıyorum" ifadelerini kullandı.