'Hadise' çok büyük! Ünlü şarkıcı Hadise'nin "Bebeleri pistten alalım" göndermesi ortalığı karıştırdı

Hadise 'nin polemiğe yol açan sözleri, sosyal medyada da çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı için, "Yine yaptı yapacağını" yorumları geldi.

SÖZLER TİLKİ'YE Mİ?

Hadise'nin bu göndermeyi yaptığı diğer bir ismin ise Aleyna Tilki olduğu konuşuldu. Aynı menajer ile çalışan Tilki ve Hadise, önümüzdeki günlerde Avrupa turnesine gidecekti. Fakat Tilki son anda turneye alınmamış ve "Sektörü domine eden sanatçılar bana engel oluyor" demişti. Hadise'nin, "Bebeleri pistten alalım" sözlerinin Tilki'ye yönelik olduğu da konuşulanlar arasında…