'Hadise' çok büyük! Ünlü şarkıcı Hadise'nin "Bebeleri pistten alalım" göndermesi ortalığı karıştırdı

Bir yandan özel hayatı, sahne tarzı, iddialı kalça danslarıyla Hadise... Diğer yanda seksi kıyafetleri ve sahne şovlarıyla Ece Seçkin... İki şarkıcı arka arkaya Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. Hadise yine şaşırtmadı ve sahneyi iddialı dekoltesi, dansçıları ve seksi şovlarıyla doldurdu.
Ancak bu sefer bir polemiğin de fitilini ateşledi. Hadise konserindeki kareleri paylaşarak "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" yazınca gözler Ece Seçkin'e döndü. Çünkü Hadise'den önceki günlerde Seçkin de iddialı kostümü ve şovlarıyla aynı sahnedeydi.
Seçkin sahneye pembe iddialı kıyafeti ve dansçılarıyla çıkmıştı. Kıyafetini çok beğenen ve paylaşmaya doymayan Seçkin, Hadise'den gelen topa vurmadan edemedi. Seçkin konserinden bazı anları paylaşarak, "Ezhel de 'Bebeler her şeyi biliyorlar, boşuna yapacaksın bize lolo' demişti" diyerek sosyal medyayı salladı.