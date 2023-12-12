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'Hadise' çok büyük! Ünlü şarkıcı Hadise'nin "Bebeleri pistten alalım" göndermesi ortalığı karıştırdı

Ece Seçkin ve Hadise aynı yerde peş peşe sahne aldı. Seçkin’den sonra sahne alan Hadise, “Bebeleri pistten alalım” deyince ortam gerildi. Seçkin’den cevap gecikmedi: Bebeler her şeyi biliyor. Boşuna yapacaksın bize lolo..

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
’Hadise’ çok büyük! Ünlü şarkıcı Hadise’nin Bebeleri pistten alalım göndermesi ortalığı karıştırdı

Bir yandan özel hayatı, sahne tarzı, iddialı kalça danslarıyla Hadise... Diğer yanda seksi kıyafetleri ve sahne şovlarıyla Ece Seçkin... İki şarkıcı arka arkaya Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. Hadise yine şaşırtmadı ve sahneyi iddialı dekoltesi, dansçıları ve seksi şovlarıyla doldurdu.



Ancak bu sefer bir polemiğin de fitilini ateşledi. Hadise konserindeki kareleri paylaşarak "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" yazınca gözler Ece Seçkin'e döndü. Çünkü Hadise'den önceki günlerde Seçkin de iddialı kostümü ve şovlarıyla aynı sahnedeydi.



Seçkin sahneye pembe iddialı kıyafeti ve dansçılarıyla çıkmıştı. Kıyafetini çok beğenen ve paylaşmaya doymayan Seçkin, Hadise'den gelen topa vurmadan edemedi. Seçkin konserinden bazı anları paylaşarak, "Ezhel de 'Bebeler her şeyi biliyorlar, boşuna yapacaksın bize lolo' demişti" diyerek sosyal medyayı salladı.


Hadise'nin polemiğe yol açan sözleri, sosyal medyada da çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı için, "Yine yaptı yapacağını" yorumları geldi.

SÖZLER TİLKİ'YE Mİ?
Hadise'nin bu göndermeyi yaptığı diğer bir ismin ise Aleyna Tilki olduğu konuşuldu. Aynı menajer ile çalışan Tilki ve Hadise, önümüzdeki günlerde Avrupa turnesine gidecekti. Fakat Tilki son anda turneye alınmamış ve "Sektörü domine eden sanatçılar bana engel oluyor" demişti. Hadise'nin, "Bebeleri pistten alalım" sözlerinin Tilki'ye yönelik olduğu da konuşulanlar arasında…

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