Ayça Ayşin Turan ilişki şartlarını bir bir sıraladı! "Sevgi, saygı ve güven.."

Güzelliğinin yanı sıra yaşadığı aşklarla da gündemde olan Ayça Ayşin Turan, yaz sonu Mehmet Aslan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.







İlk başlarda ilişkisini gizli tutmak isteyen ama birçok kez yakalanan güzel oyuncu, yakayı ele vermişti. Son olarak bir derginin Aralık sayısına kapak olan güzel oyuncu, aşkla ilgili sorulara cevap verdi.