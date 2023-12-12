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Ayça Ayşin Turan ilişki şartlarını bir bir sıraladı! "Sevgi, saygı ve güven.."

Ayça Ayşin Turan, yaz sonu Mehmet Aslan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dergiye konuşan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, ilişkilerindeki olmazsa olmazları sıraladı: Sevgi, saygı ve güven...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
Ayça Ayşin Turan ilişki şartlarını bir bir sıraladı! Sevgi, saygı ve güven..

Güzelliğinin yanı sıra yaşadığı aşklarla da gündemde olan Ayça Ayşin Turan, yaz sonu Mehmet Aslan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.




İlk başlarda ilişkisini gizli tutmak isteyen ama birçok kez yakalanan güzel oyuncu, yakayı ele vermişti. Son olarak bir derginin Aralık sayısına kapak olan güzel oyuncu, aşkla ilgili sorulara cevap verdi.

Ünlü oyuncu, "Güvene dayalı ilişkiler tesis etmek isteyen bir insanım, sevgi, saygı ve güven sanırım olmazsa olmazlarım" açıklamasını yaptı.

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