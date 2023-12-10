Oyuna geldiğini söyleyen Aleyna Tilki'den menajeri Haluk Şentürk'e cevap! " “Benimle oynanan..."

Aleyna Tilki sosyal medyada paylaştığı videoyla konserlerinin iptal edilmesinden dert yandı. Sektördeki popüler sanatçıların kendisine engel olduğunu ve ölmesini istediğini söyleyen Tilki, videoda sert sözler söyleyip, küfür etti. O görüntülerin ardından menajeri Haluk Şentürk iddialar hakkında zehir zemberek sözler söyledi. Şentürk, "Aleyna'nın sözlerinin hedefinde ben varım. İki hafta önce Avrupa turnesi başladı. Ben onun kadroda olması için çok çaba harcadım. Bu çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum.