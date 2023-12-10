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Oyuna geldiğini söyleyen Aleyna Tilki'den menajeri Haluk Şentürk'e cevap! " “Benimle oynanan..."

Aleyna Tilki, sahnelere çıkmasının engellendiğini iddia etti. Tilki’nin menajeri Haluk Şentürk ise “Avrupa turnesinde istediği lüks talepler nedeniyle kadro dışı kaldı” açıklamasını yaptı. Tilki’den yanıt gecikmedi: “Benimle oynanan bir oyun daha...”

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Aralık 2023 Güncelleme 10 Aralık 2023, 06:59
Oyuna geldiğini söyleyen Aleyna Tilki’den menajeri Haluk Şentürk’e cevap! “Benimle oynanan...

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SESLİ DİNLE

Aleyna Tilki sosyal medyada paylaştığı videoyla konserlerinin iptal edilmesinden dert yandı. Sektördeki popüler sanatçıların kendisine engel olduğunu ve ölmesini istediğini söyleyen Tilki, videoda sert sözler söyleyip, küfür etti. O görüntülerin ardından menajeri Haluk Şentürk iddialar hakkında zehir zemberek sözler söyledi. Şentürk, "Aleyna'nın sözlerinin hedefinde ben varım. İki hafta önce Avrupa turnesi başladı. Ben onun kadroda olması için çok çaba harcadım. Bu çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum.

Suçlama, küfür ve el hareketleri cahilliğinden... Kariyerini yönetemiyor ve saçmalıyor. Büyüklerine karşı edepli olacak ve nankör olmayacak. Bir de 'Ölmemi istiyorlar' demiş. Aleyna kendi kendisinin katili!" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, genç popçunun organizasyon şirketinden, "Bana Amsterdam'dan 30 günlüğüne ev kiralayın" istediğinde bulunduğu ve bunun sonucunda şirketin, "Günlük ev kiraları bin Euro'ya kadar çıkıyor. Bütçemiz bunu kaldırmaz. Ayrıca güvenliğinizden sorumluyuz. Evde kalırsanız bunu sağlayamayız" dediği ve bu görüşmeden sonra kadroya dahil edilmediği iddia edildi.

ORTALIK KARIŞTI!
Yapılan bu açıklamalarından ardından kendini savunan Tilki, "Bugün hakkımda çıkan açıklamalar doğru değil. Hatta gerçeklik algıma oynanan bir oyun daha... Çıkacağımız turnede yurt dışı uçak bileti, ekipman masraflarının çok olduğunu söylediler ve ben o turnede olmak istediğimi, uçak masrafını düşürmek için 'Uçak bana şart değil, zaten dünyanın her yerinde tek kalıyorum orada bir evde kalır trenle de konserime gider gelirim. Tren sahneden önce beni yormaz aksine bana ilham olur.' dediğimi kendisi dahil herkes biliyor. Hepimiz o turnenin ve hatta çocukluğumdan beri sahnelerimin neden iptal olduğunu biliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Şentürk; Bülent Ersoy, Hadise, Yıldız Tilbe, Levent Yüksel, Derya Bedavacı, Gülşen ve Linet gibi yıldızların menajerliğini yapıyor. Tilki, Haluk Şentürk'ün bazı sanatçılara karşı ayrım yaptığını ve kendisini ötekileştirdiğini dile getirdi.

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