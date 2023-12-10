Oyuna geldiğini söyleyen Aleyna Tilki'den menajeri Haluk Şentürk'e cevap! " “Benimle oynanan..."

ORTALIK KARIŞTI!

Yapılan bu açıklamalarından ardından kendini savunan Tilki, "Bugün hakkımda çıkan açıklamalar doğru değil. Hatta gerçeklik algıma oynanan bir oyun daha... Çıkacağımız turnede yurt dışı uçak bileti, ekipman masraflarının çok olduğunu söylediler ve ben o turnede olmak istediğimi, uçak masrafını düşürmek için 'Uçak bana şart değil, zaten dünyanın her yerinde tek kalıyorum orada bir evde kalır trenle de konserime gider gelirim. Tren sahneden önce beni yormaz aksine bana ilham olur.' dediğimi kendisi dahil herkes biliyor. Hepimiz o turnenin ve hatta çocukluğumdan beri sahnelerimin neden iptal olduğunu biliyor olacağız" ifadelerini kullandı.



Şentürk; Bülent Ersoy, Hadise, Yıldız Tilbe, Levent Yüksel, Derya Bedavacı, Gülşen ve Linet gibi yıldızların menajerliğini yapıyor. Tilki, Haluk Şentürk'ün bazı sanatçılara karşı ayrım yaptığını ve kendisini ötekileştirdiğini dile getirdi.

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