’Yüzde yüz’ savunma! Merve Dizdar’ın yüzünü gören şaşkınlığını gizleyemedi

Merve Dizdar, önceki gün Etiler'de mutfak malzemesi satan bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Dizdar, "Cilt bakımından çıktım, o yüzden yüzümdekiler leke değil krem... Sakın yanlış anlaşılma olmasın" dedi.







Ezgi Mola'nın doğum yapması ile ilgili de konuşan başarılı oyuncu, "Ezgi Mola ile biz çok yakın arkadaşız doğum yaptı ama kendisini göremedim çünkü gerçekten çok yoğun çalışıyorum.