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'Yüzde yüz' savunma! Merve Dizdar’ın yüzünü gören şaşkınlığını gizleyemedi

Cilt bakımı yaptıran Merve Dizdar’ın yüzünü gören muhabirler şaşkınlığını gizleyemedi. Dizdar, “Yüzümdekiler leke değil, krem” diyerek kendini savundu.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Aralık 2023 Güncelleme 09 Aralık 2023, 07:01
’Yüzde yüz’ savunma! Merve Dizdar’ın yüzünü gören şaşkınlığını gizleyemedi

Merve Dizdar, önceki gün Etiler'de mutfak malzemesi satan bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Dizdar, "Cilt bakımından çıktım, o yüzden yüzümdekiler leke değil krem... Sakın yanlış anlaşılma olmasın" dedi.




Ezgi Mola'nın doğum yapması ile ilgili de konuşan başarılı oyuncu, "Ezgi Mola ile biz çok yakın arkadaşız doğum yaptı ama kendisini göremedim çünkü gerçekten çok yoğun çalışıyorum.



Teyze olarak hediyemi aldım ve yakın zamanda hediyemle birlikte bebeği görmeye gideceğim" ifadelerini kullandı. "Özel hayatınız da bir var mı?" sorusunu da cevaplayan Dizdar, "Özel hayatım yok benim' dedi.

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