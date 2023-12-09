Burcu Kıratlı, aşk hayatıyla ilgili net konuştu: "Eksikliğini..."

Burcu Kıratlı , önceki gün reklam yüzü olduğu bir kozmetik markasının Beyoğlu 'ndaki lansmanında gazeteciler ile bir araya geldi. Kıratlı, "Kozmetik ürünleri benim kırmızı çizgim. Yeni bir ürün çıktığında hatta ürünün ambalajı bile değiştiğinde kendimi tutamayıp o ürünü hemen alıyorum. En çok parayı kozmetik ürünlerine harcıyorum" dedi.

"GAYET İYİYİM"

İş dışında daha çok evde vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Annem, arkadaşlarım ve köpeklerimle ilgileniyorum. Yemek yapıyorum ve bu sayede kafa dağıtıyorum. Genel olarak rutinlerim bunlar" ifadelerini kullandı.



Hayatının huzurlu geçtiğini ve ruhunu beslediği bir dönemde olduğunun altını çizen oyuncu, "Uzun süredir hayatımda kimse yok, kimseyi almıyorum hayatıma, böyle gayet keyifliyim. Aşkın eksikliğini de hissetmiyorum" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.