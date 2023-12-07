Lösemi tanısı konulmuştu! Wanda Nara’nın gözyaşları sel oldu: Ailemi ve çocuklarımı çok özlüyorum

Bir süredir lösemiyle mücadele eden Galatasaraylı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, İtalya'da katıldığı TV programında, "Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Tedavi gördüğüm doktorlara, bu yarışmaya katılıp katılamayacağımı sordum.
Bir süredir lösemiyle mücadele eden Galatasaraylı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, İtalya'da katıldığı TV programında, "Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Tedavi gördüğüm doktorlara, bu yarışmaya katılıp katılamayacağımı sordum.
Bu konuda onların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum" açıklamasını yaptı.
"AĞLAMAK İSTEMİYORUM"
Ailesi hakkında konuşan Wanda Nara, "Geçen hafta eve geri döndüm. Orada üç gün kaldım. Çok üzgünüm ama ağlamak istemiyorum. En küçük kızım okuldan iki yazılı sonucuyla geldi. Birinden 2, diğerinden 1 almış...
'Sen burada olmadığın için böyle oldu' dedi. Ailemi gerçekten çok özlüyorum" ifadelerini kullandığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.