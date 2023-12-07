Lösemi tanısı konulmuştu! Wanda Nara’nın gözyaşları sel oldu: Ailemi ve çocuklarımı çok özlüyorum

Bir süredir lösemiyle mücadele eden Galatasaraylı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, İtalya'da katıldığı TV programında, "Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Tedavi gördüğüm doktorlara, bu yarışmaya katılıp katılamayacağımı sordum.

Bu konuda onların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum" açıklamasını yaptı.