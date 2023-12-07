Burcu Esmersoy, Serenay Sarıkaya’nın eski evine taşınıyor! Kira ücreti şoke etti: Tam 130 bin TL...

Her zaman olduğu gibi pozitif bir görüntü çizen ve gazetecilerin yeni eviyle ilgili sorduğu soruları cevaplayan Esmersoy, "Trafikten eve gidemediğim için ekstra olarak Serenay'ın evini tuttum. Ofis olarak kullanacağım ama kira söylendiği gibi değil" şeklinde konuştu.

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