Burcu Esmersoy, Serenay Sarıkaya’nın eski evine taşınıyor! Kira ücreti şoke etti: Tam 130 bin TL...

Serenay Sarıkaya, 2 yıl önce Etiler'den Bebek'e muhteşem deniz manzaralı bir eve taşınmıştı. 2 yıl önce aylık 35 bin TL'ye tuttuğu evi boşaltan Sarıkaya'nın dairesini ev sahibi hiç bekletmeden yeniden kiraya vermişti.
Serenay Sarıkaya, 2 yıl önce Etiler'den Bebek'e muhteşem deniz manzaralı bir eve taşınmıştı. 2 yıl önce aylık 35 bin TL'ye tuttuğu evi boşaltan Sarıkaya'nın dairesini ev sahibi hiç bekletmeden yeniden kiraya vermişti.
Sarıkaya'nın eski dairesini Nazım Akmandil'le evlenen Burcu Esmersoy tuttuğu ve aylık 130 bin TL kira ödeyeceği gündeme gelmişti. Çıkan bu haberlerin ardından gözlerin çevrildiği Burcu Esmersoy, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.
Her zaman olduğu gibi pozitif bir görüntü çizen ve gazetecilerin yeni eviyle ilgili sorduğu soruları cevaplayan Esmersoy, "Trafikten eve gidemediğim için ekstra olarak Serenay'ın evini tuttum. Ofis olarak kullanacağım ama kira söylendiği gibi değil" şeklinde konuştu.