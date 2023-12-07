Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in aile saadeti! Bakın mutlu ilişkilerini neye borçlularmış...

Burak Özçivit ile olan evliliği parmakla gösterilen Fahriye Evcen, aile olmanın püf noktalarına değindi. Bir dergiye açıklama yapan ve mutlu evliliğin dengede olabilmekle ilgili olduğunu belirten Evcen, "İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli.

Eğer karşındaki de dengedeyse o ilişki akıp gidiyor. Farklı arayışlarda olmadan, her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım. Bizde böyle oldu bugüne kadar" dedi.