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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in aile saadeti! Bakın mutlu ilişkilerini neye borçlularmış...

Fahriye Evcen 2017’de evlendiği Burak Özçivit ile olan ilişkisindeki mutluluğunun sırrını verdi. Güzel oyuncu, çocukları Karan ve Kerem’i de anlattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in aile saadeti! Bakın mutlu ilişkilerini neye borçlularmış...

Burak Özçivit ile olan evliliği parmakla gösterilen Fahriye Evcen, aile olmanın püf noktalarına değindi. Bir dergiye açıklama yapan ve mutlu evliliğin dengede olabilmekle ilgili olduğunu belirten Evcen, "İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli.

Eğer karşındaki de dengedeyse o ilişki akıp gidiyor. Farklı arayışlarda olmadan, her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım. Bizde böyle oldu bugüne kadar" dedi.

"TEK DERDİM ÇOCUKLARIM"
Son dönemde kendisine dair farkındalığının arttığını söyleyen Evcen, "İç sesimi dinlediğimde farkındalığı artmış ve daha dingin bir ben duyuyorum. Anne olduğumdan beri herkesin içindeki o küçük çocuğu görebiliyorum. O yüzden daha da şefkatli bir yerden bakıyorum kendime ve insanlara." ifadelerini kullandı.

Gününün çoğunluğunu çocuklarıyla geçiren güzel oyuncu, "Bütün gün tek derdim; Kaan ile Kerem'i doyasıya öpmek ve koklamak. Orman yürüyüşlerini çok seviyorum. Kendimle baş başa kalmayı ve kendimi dinlemeyi de çok seviyorum. Çünkü bu beni çok dinlendiriyor" şeklinde konuştu.

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