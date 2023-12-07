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Beklenen son! Kaleci Berke Özer ve Fenerbahçe’nin Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva'nın aşkı yarım kaldı

Eyüpspor forması giyen kaleci Berke Özer ve Fenerbahçe’nin Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva aşkı yarım kaldı. Bir süredir araları bozuk olan çift, ilişkilerini toparlayamayınca ayrılık kararı aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
Beklenen son! Kaleci Berke Özer ve Fenerbahçe’nin Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva’nın aşkı yarım kaldı

Türkiye'ye ilk geldiği günden beri güzelliğiyle çapkınları peşinden koşturan Fenerbahçe voleybol takımının Rus oyuncusu Arina Fedorovtseva, "Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden yüzük takmaya başladım'' sözleriyle tanınmıştı.

TAKİPTEN ÇIKTI!
Herkesin peşinden koştuğu Arina Fedorovtseva ise gönlünü Eyüpspor'un genç file bekçisi Berke Özer'e kaptırmıştı. İlk başlarda gizli saklı aşk yaşan ikili, daha sonra gecelerde boy gösterince ilişkileri ortaya çıkmıştı.

Hem sosyal medyada hem de arkadaş ortamında birbirine çok yakıştırılan ikiliye nazar değdi. Bir süredir araları bozuk olan ve toparlamaya çalışan Özer ve Fedorovtseva yolları ayırdı. İkili sosyal medyadan da birbirlerini takipten çıkardı.

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