Radara girdi! Aleyna Kalaycıoğlu, Kenan Yıldız’ı yakın markaja aldı

Fenerbahçeli Cengiz Ünder'le yaşadığı aşkla çok konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez de gönlünü bir başka yıldız isme kaptırdı.







Bir dönem adı Nicolo Zaniolo ile de anılan Kalaycıoğlu, Milli Takım'daki performansıyla göz dolduran ve şu sıralar İtalyan devi Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız'ı markajına aldı.