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Radara girdi! Aleyna Kalaycıoğlu, Kenan Yıldız'ı yakın markaja aldı

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Aleyna Kalaycıoğlu’nun radarına girdi. Kalaycıoğlu, sosyal medyadan Yıldız’ı takibe aldı. Genç futbolcu da Kalaycıoğlu’nun bu hamlesine karşılık verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Aralık 2023 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:01
Radara girdi! Aleyna Kalaycıoğlu, Kenan Yıldız’ı yakın markaja aldı

Fenerbahçeli Cengiz Ünder'le yaşadığı aşkla çok konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez de gönlünü bir başka yıldız isme kaptırdı.




Bir dönem adı Nicolo Zaniolo ile de anılan Kalaycıoğlu, Milli Takım'daki performansıyla göz dolduran ve şu sıralar İtalyan devi Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız'ı markajına aldı.



Survivor 2024 All Star'da yer alacak olan Kalaycıoğlu, sosyal medyadan ilk hamlesini de yaptı. 18 yaşındaki Kenan Yıldız'ı sosyal medyadan adım adım izleyen Kalaycıoğlu, milli yıldızı takibe de başladı.



Genç futbolcunun fotoğraflarına beğeni yağdıran Kalaycıoğlu'na Yıldız'dan da hamle gecikmedi. Karşılıklı takibe başlayan ikili arasında aşk iddialarına da yükseldi. Sporcu kimliğiyle de tanınan Kalaycıoğlu, son dönemde çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmişti. Aşkın ilk kıvılcımının atıldığı sosyal medyada, bazı takipçiler de ikiliyi yakıştırdı.

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