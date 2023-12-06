Hadise, aradığı aşkı Galatasaray’da buldu! Ünlü şarkıcı Hakim Ziyech ile fena aşka geldi

Yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettiren başarılı popçu Hadise, son dönemde aradığı aşkı bir türlü bulamıyordu. İş insanı Mehmet Dinçeler'le başından kısa süreli evlilik geçen Hadise, son dönemde çapkınların gözdesi haline gelmişti.
Yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettiren başarılı popçu Hadise, son dönemde aradığı aşkı bir türlü bulamıyordu. İş insanı Mehmet Dinçeler'le başından kısa süreli evlilik geçen Hadise, son dönemde çapkınların gözdesi haline gelmişti.
Kısa süre önce yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'le adı anılan güzel şarkıcı, adeta sağ gösteril sol vurdu. Hadise'nin kalbindeki ismin Bürsin değil, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech olduğu ortaya çıktı.
MERTENS TANIŞTIRDI!
Koyu Galatasaraylı olan Hadise'nin bu sene maçları tribünden takip etmesinin sebebinin son dönemde yıldız iyice parlayan ve takımı sırtlayan Hakim Ziyech olduğu öne sürüldü. Öte yandan Hadise'nin yakın arkadaş olduğu Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs'un evinde bir yemekte Ziyech ile tanıştıkları ve giderek yakınlaştıkları, hatta yakın çevrelerine, "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dedikleri de gelen iddialar arasında...
AYNI DİLİ KONUŞUYORLAR!
İkilinin ayrıca Felemenkçe dilini konuşmaları ve Hadise'nin sürekli olarak Galatasaray maçlarını izlemesi ve takımın galibiyetlerini sık sık paylaşması ilişki iddialarını daha da güçlendiriyor.
Hadise, Belçika'da doğup büyümüş ve sonradan Türkiye'nin yolunu tutmuştu.