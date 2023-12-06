Hadise, aradığı aşkı Galatasaray’da buldu! Ünlü şarkıcı Hakim Ziyech ile fena aşka geldi





MERTENS TANIŞTIRDI!

Koyu Galatasaraylı olan Hadise'nin bu sene maçları tribünden takip etmesinin sebebinin son dönemde yıldız iyice parlayan ve takımı sırtlayan Hakim Ziyech olduğu öne sürüldü. Öte yandan Hadise'nin yakın arkadaş olduğu Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs'un evinde bir yemekte Ziyech ile tanıştıkları ve giderek yakınlaştıkları, hatta yakın çevrelerine, "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dedikleri de gelen iddialar arasında...