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Elde var sevgi! Icardi ve Nara ünlü kameraların karşısına Ay-Yıldız bileklikle çıktı

Bir pırlanta markasının yüzü olan Mauro Icardi ve Wanda Nara, kameraların karşısına Ay-Yıldız bileklikle çıktı. Ünlü çift, Türk halkına büyük sevgi beslediklerini dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Aralık 2023 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:00
Elde var sevgi! Icardi ve Nara ünlü kameraların karşısına Ay-Yıldız bileklikle çıktı

Arjantinli yıldız Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara bir pırlanta markasının yüzü oldu. Ünlü çift, "Türkiye'de insanlar bizi çok seviyor, bu sevgiyi derinden hissediyoruz. Biz de Ay-Yıldız bileklik takarak Türk halkına sevgimizi göstermek istedik" diye konuştu.



Basın toplantısının yapıldığı otele çocukları ile gelen çift, pırlantayı günlük hayatta da kullandıklarını ve gelen teklifi fazla düşünmeden kabul ettiklerini söyledi.

TÜRKİYE'YE HAYRAN!
Kendisi için ailenin en önemli şey olduğunu söyleyen İcardi, Türk halkına bir teşekkür ve şükran göstergesi olarak ay- yıldızlı bileklikleri taktıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Burada insanlar, çocuklarımızı bile tanıyorlar ve bize karşı inanılmaz ilgililer.

Biz de onların sevgisine karşılık vermek istedik. Yaptığımız bu anlaşmalar ve reklam filmleri hayatımızda kalıcı olacaklar ve bu sebeple çok mutluyum. Reklam filmleri hep aşk dolu"

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