Arjantinli yıldız Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara bir pırlanta markasının yüzü oldu. Ünlü çift, " Türkiye 'de insanlar bizi çok seviyor, bu sevgiyi derinden hissediyoruz. Biz de Ay-Yıldız bileklik takarak Türk halkına sevgimizi göstermek istedik" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE HAYRAN!

Kendisi için ailenin en önemli şey olduğunu söyleyen İcardi, Türk halkına bir teşekkür ve şükran göstergesi olarak ay- yıldızlı bileklikleri taktıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Burada insanlar, çocuklarımızı bile tanıyorlar ve bize karşı inanılmaz ilgililer.



Biz de onların sevgisine karşılık vermek istedik. Yaptığımız bu anlaşmalar ve reklam filmleri hayatımızda kalıcı olacaklar ve bu sebeple çok mutluyum. Reklam filmleri hep aşk dolu"