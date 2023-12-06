“Arkadaşız” demişlerdi! Emre Altuğ ve Gözde Kansu el ele görüntülendi



ZORLU SÜREÇ

Burcu Kara, görme engelli bireylerin de rol aldığı "Pırıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalinde sahneye çıktı. Hayatını ve aile yaşantısını dengede tutarak ilerlediğini, çocuklarını ihmal ederek kariyerine devam etmesi halinde yıpranıp mutsuz olacağını anlatan Kara, şunları söyledi: "Bebek daha bir yaşına girdi. Büyük oğlum birinci sınıfa gidiyor. Bir yandan onun ödevleri ve dersleri... Hiçbir şey yapmak istemiyor. Okumak istemiyor ve sürekli 'Ödevim yok' diyor. Çantayı açıyoruz ödev çıkıyor ve bazen ödevleri okulda unutuyor, falan böyle süreç yaşıyoruz." (Doğan SAVAŞ)





TATİL SÜRPRİZİ

Yeni şarkısı, "Sahte Öpüşler"i yayınlayan Aydilge, olum geri dönüşler aldı. Her zaman eşinin yanında olan Utku Barış Andaç ise, Aydilge'nin yeni şarkısının başarısını kutlamak için sürpriz yaparak Portekiz tatili planladı. Fado müziği hayranı olan Aydilge ise en mutlu anlarını, yeni şarkımın ismi 'Sahte Öpüşler' olsa da bizim öpüşlerimiz gerçek notuyla paylaştı.



HERKESİ BÜYÜLEDİ

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, bir derginin Aralık ayı sayısına kapak oldu. Dergiye birbirinden özel pozlar veren Evcen, ihtişamı ile herkesi büyüledi. Bu pozlarını sosyal medya hesabından da yayınlayan ünlü oyuncu, binlerce beğeni aldı. Güzel oyuncuya, "Çok güzelsin" ve "Kraliçe Fahriye" gibi birçok yorum geldi.

EZBER BOZAN KARE!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, mimar Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırmıştı. Çelikkol, boşanmanın ardından yemek kitapları yazarı Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, birlikte yeni karelerini paylaştı. Çiftin ezber bozan bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.