Sibel Can’dan müzik şöleni! Konsere Hadise, Hakan Sabancı ve Hande Erçel de katıldı









EFE 4 YAŞINDA!

Ece Vahapoğlu, oğlu Efe'nin 4. yaş gününü kutladı. Dinozor temalı olan doğum günü kutlaması hakkında konuşan Vahapoğlu, ''Diğer doğum günlerinde çok küçüktü ve pek hatırlamıyordu. O yüzden bu doğum günü için günler öncesinden hazırlığa başladım'' dedi. Erkek çocuğunun ne kadar hareketli olmasından konunun açılması üzerine konuşan Vahapoğlu, ''Çok şükür ben sporcuyum da enerjim yetiyor. Yaptığım sporun faydasını burada görüyorum" diyerek gülümsedi.



MESLEKTAŞIM PARAMI ÇALDI

Alişan önceki gün Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerle sohbet eden Alişan'a "Geçtiğimiz günlerde birçok kişinin dolandırıldığı haberi çıktı. Sizin de başınıza böyle şeyler geldi mi?" sorusu yöneltildi. Ünlü şarkıcı, "Fona para yatırmadım ama daha önce sahneye çıkışta paramı alamadığım ve dolandırıldığım oldu. Hatta yıllar önce ünlü bir şarkıcı arkadaş benim yerime konser parasını almış ve bana 'konser parası bende uçağa binmeden yolluyorum' demişti. Sonra bir daha ulaşamadık" açıklaması yaptı.





İDDİALI GELİYOR!

Elif Altıntaş, 'Bilmez misin Sen' adlı albümünü müzikseverle buluşturdu. Şarkıcının albümündeki eserler tüm platformda yerini alırken, şarkılar müzikseverlerden tam not aldı. Albümün çıkış parçası olan 'Bilmez misin Sen'e geçtiğimiz günlerde klip de çekildi.





ÖZEL DAVETLİ!

Ünlü yönetmen Metin Kuru, bu yıl Avrupa Kültür Başkenti seçilen Romanya'nın Timişoara kentinde European Capital of Culture organizasyonları kapsamında düzenlenen Dracula Times'a, özel davetli olarak katıldı.