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Sibel Can'dan müzik şöleni! Konsere Hadise, Hakan Sabancı ve Hande Erçel de katıldı

Sibel Can önceki gün İstanbul’da bir mekanda sahne aldı. Güzel oyuncuyu dinlemeye gelen hayranları arasında Hadise, Hakan Sabancı ve Hande Erçel de vardı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:00
Sibel Can’dan müzik şöleni! Konsere Hadise, Hakan Sabancı ve Hande Erçel de katıldı

Sibel Can, yoğun istek üzerine İstanbul'un güzide bir mekanında tekrar sahne aldı. Ünlü sanatçı, mekanı hınca hınç dolduran dinleyicilerine yine unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. İzleyiciler arasında Hadise, Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel de bulunuyordu.




Her fırsatta, Sibel Can'ı dinlemeye gelen Hadise, ünlü sanatçıyı kuliste ziyaret ederek, ona 'iyi sahneler' diledi. Hadise, tüm gece boyunca şarkılara eşlik etti.

Karşılıklı dostlukları olduğunu belirten Can ise, "Hadise hem güzel hem akıllı ve çok güzel bir kalbe sahip, aynı zamanda sahnelerin yıldızı" diyerek övgüde bulundu.





EFE 4 YAŞINDA!
Ece Vahapoğlu, oğlu Efe'nin 4. yaş gününü kutladı. Dinozor temalı olan doğum günü kutlaması hakkında konuşan Vahapoğlu, ''Diğer doğum günlerinde çok küçüktü ve pek hatırlamıyordu. O yüzden bu doğum günü için günler öncesinden hazırlığa başladım'' dedi. Erkek çocuğunun ne kadar hareketli olmasından konunun açılması üzerine konuşan Vahapoğlu, ''Çok şükür ben sporcuyum da enerjim yetiyor. Yaptığım sporun faydasını burada görüyorum" diyerek gülümsedi.


MESLEKTAŞIM PARAMI ÇALDI
Alişan önceki gün Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerle sohbet eden Alişan'a "Geçtiğimiz günlerde birçok kişinin dolandırıldığı haberi çıktı. Sizin de başınıza böyle şeyler geldi mi?" sorusu yöneltildi. Ünlü şarkıcı, "Fona para yatırmadım ama daha önce sahneye çıkışta paramı alamadığım ve dolandırıldığım oldu. Hatta yıllar önce ünlü bir şarkıcı arkadaş benim yerime konser parasını almış ve bana 'konser parası bende uçağa binmeden yolluyorum' demişti. Sonra bir daha ulaşamadık" açıklaması yaptı.



İDDİALI GELİYOR!
Elif Altıntaş, 'Bilmez misin Sen' adlı albümünü müzikseverle buluşturdu. Şarkıcının albümündeki eserler tüm platformda yerini alırken, şarkılar müzikseverlerden tam not aldı. Albümün çıkış parçası olan 'Bilmez misin Sen'e geçtiğimiz günlerde klip de çekildi.



ÖZEL DAVETLİ!
Ünlü yönetmen Metin Kuru, bu yıl Avrupa Kültür Başkenti seçilen Romanya'nın Timişoara kentinde European Capital of Culture organizasyonları kapsamında düzenlenen Dracula Times'a, özel davetli olarak katıldı.



ALIŞVERİŞ ZAMANI!
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Burcu Şendir ve kızı Duru, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde kızı ile birlikte AVM'ye gelen sosyetik güzelin, ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı oldu. Uzun süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen ikili, daha sonra bir restoranda yemek yiyip keyifli dakikalar geçirdi.



TEPKİLERDEN MUTLU!
Başarılı oyuncu Özge Özder, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, "Tiyatro harika gidiyor. Her yaştan insan bizi izliyor ve salondan keyifle ayrılıyorlar, bu da bizi aşırı sevindiriyor'' ifadelerini kullandı.



YAĞMUR ÇAMUR DİNLEMEDİ!
Güzel oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün Z incirlikuyu'daydı. Yağtu, tek başına geldiği AVM'de uzun süre alışveriş yaptıktan sonra meydan katında bulunan bir restoranda kahve içip soluklandı. Yağışlı havayı alışverişe ayıran güzel oyuncu, yağmurun biraz dinmesiyle kendisini almaya gelen aracı ile oradan ayrıldı.



"PLANIM YOK"
ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"in güzel oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, geçtiğimiz gün Maslak'ta alışveriş yaparken görüntülendi. Gün boyunca alışveriş merkezinde vakit geçiren Coşkun, akşam saatlerinde annesiyle birlikte geldiği restoranda yemek yedi. Muhabirlerin yılbaşı planını sorması üzerine Coşkun, "Ailemle birlikte olacağım bir planım yok'' diye konuştu.



AİLE GÜNÜ
Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun oğlu Arden ve kızı Alin ile birlikte geçtiğimiz gün Maslak'ta bir festivale katıldı. Çocukları ile birlikte oyun atölyeleri ve etkinliğe katılan Tosun, Arden ve Lina ile oyunlar oynayıp keyifli bir gün geçirdiler.

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