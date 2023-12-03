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Teknede evet dedi! Alina Boz, Umut Evirgen'le dünyaevine girdi

6 aydır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, dün akşam dünyaevine girdi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Aralık 2023 Güncelleme 03 Aralık 2023, 06:59
Teknede evet dedi! Alina Boz, Umut Evirgen’le dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Alina Boz (25), kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi işletmeci Umut Evirgen'le muradına erdi. Dün akşam Emirgan'a demirli olan Halas 71 adlı teknede nikah masasına oturan çift, 90 kişiden oluşan aileleri ve yakın dostları eşliğindeki törende mutluluğa "Evet" dedi. Törende Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlendi. Evirgen'in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim oldu. Terim, nikah cüzdanını "Allah sizi bir yastıkta kocatsın" diyerek Alina Boz'a emanet etti.

MENÜ SOMER ŞEF'TEN
Boz, Vivienne Westwood marka gelinlik, Evirgen ise özel dikim smokin giydi. Nikahın ardından misafirler Somer Şef'in özel olarak hazırladığı menü eşliğinde yemek yedi. (Doğan SAVAŞ)




SABANCI STRES ATTI
Az ayında Yunanistan'ın Leros adasında kendi kullandığı bot ile kaza yapan Ali Sabancı, uzun süren tedavi sonrası sosyal hayatına geri dönmeye başladı. Eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğu ile kaza sonrası ortalarda pek görünmeyen ve geçtiğimiz günlerde hastane çıkışı görüntülenen iş adamı, bu kez Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kazada yüzüne aldığı ağır darbelerin izini hala taşıyan iş adamının, tedirgin halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Kaza da hafif yaralanan oğlu Emrecan Sabancı da aynı mekanda eğlencedeydi. Sabahın ilk ışıklarına kadar mekanda eğlenen Emrecan, mekanı deniz yoluyla terk etti. Vuslat Sabancı, kazadan sorumlu olduğu için eşi Ali Sabancı ile görüşmediği ve evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine Vuslat Sabancı, Amerika'ya gitmiş ve birçok kez estetik ameliyat olmuştu. (Doğan SAVAŞ)



'KIZLARIMI BİLE GÖRMÜYORUM'
Acun Ilıcalı, önceki gün Üsküdar Belediyesi bünyesinde olan ve down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kafe'yi Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katılımıyla ziyaret etti. 'Dünya Engelliler Haftası' sebebiyle Down Sendromlu gençleri ziyaret eden Ilıcalı, kendisini karşılayan gençler ile kahve içerek sohbet etti. İşlerinden dolayı çok yoğun olduğunu belirten ünlü televizyoncu, "Arkadaşlar inanın kendi kızlarımı bile göremiyorum, ancak böyle bir davet alınca hiç düşünmeden geldim. İnsan onlara bakınca mutlu oluyor, masumiyeti görüyor. Güzel bir dünya hayal ediyorsunuz, inşallah dünya da bu masumiyetin yansımalarını görürüz" dedi.



MODA ŞOV
Her yıl gelenekselleşen ve İzmir'e moda şöleni yaşatan "World of Fashion" defilesi podyumun efsanelerini bir araya getirdi. Defileye Demet Şener, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Sema Şimşek, Şebnem Schaefer, Gizem Özdilli, Begüm Özbek, Wilma Elles, Ivana Sert, Sezgi Sena Akay ve Aleyna Kartal katılırken defile sonunda mankenler gururluydu. Demet Şener, İzmir podyumunda mankenliğe ilk başladığı yıllardaki gibi hissettiğini belirtirken, "Disiplini modellikten ve podyumdan öğrendik. Eski mankenlerin arkadaşlığı ve işine olan tutkuları başka sektörlerde az görülür" dedi.


DOĞU GECELERDE
Doğu Demirkol, önceki gece Bebek Otel'den çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin kendisini çekmesiyle şaşıran Demirkol, "Arkadaşlar yanımda kız yok bir şey yok. Neyimi çekiyorsunuz ya?" diyerek kahkaha attı. Toplantıya geldiğini söyleyen Demirkol, tarzıyla ise dikkat çekti.



'HADİ GİT'İ TANITTI!
Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, bir Sezen Aksu şarkısı olan yeni teklisi 'Hadi Git' şarkısının klibinin yayına açıldığı anda yakın dostları ve basın mensuplarıyla birlikte klibini izleyerek mutluluğunu onlarla paylaştı. Tanıtım gecesinde sorularını yanıtlayan Mansur "Çocukluğumdan beri Sezen hayranıyım. Sahnede de şarkılarını okurum. Daha önce de bir şarkısını cover yapmıştım. Bu da altı aylık yoğun bir emek sonucu ikincisi oldu" dedi.



TERS KÖŞE
Güzel şarkıcı Ömür Gedik, geçtiğimiz akşam bir restorantta sahne aldı. Sevenlerinin karşısına siyah yırtmaçlı ve taşlarla kaplanmış göğüs dekolteli bir kıyafet ile çıkan Gedik, sahne tarzıyla göz kamaştırdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Ömür Gedik, zayıflıktan yakınarak "Herkes kilo vermeye çalışıyor ama ben yeni yılda 10 kilo alacağım. Çok zayıflık da iyi değil" dedi. Muhteşem performansının yanı sıra enerjisiyle bir an olsun yerinden durmayan Gedik, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM
Gülben Ergen 30 Kasım ve 1 Aralık'ta gerçekleşen, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği GİKAD'ın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER iş birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği desteği ile düzenlediği, "İş'te Kadınlar 3. Zirvesi"ne katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan plaket aldı. Ergen "Bana ışık tutan iki değerli ustam Türkan Saylan ve Doğan Cüceloğlu'na sonsuz minnetim ve saygımla, 'Çocuklar Gülsün Diye' çalışmaya devam edeceğim" dedi.



ELVİS'İN EVİNDE KLİP
Yapımcı Ramiz Özbay, dünyada bir ilke imza attı. Hollywood Efsaneleri serisi kapsamında gerçekleştirdiği yeni projesinde, efsane sanatçı Elvis Presley'in evi Graceland'da çekim yapan ilk kişi oldu. Özbay, yaptığı 'Elvis' şarkısına aynı anda hem klip hem kısa film çekti. Klipte Elvis Presley'in eşi Priscilla Ann Presley de rol aldı.



2024'TE DURMAK YOK
Başarılı İtalyan şef Danilo Zanna, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğle saatlerinde sahibi olduğu Filo D'olio restoranında objektiflere yansıyan Danilo, "Restoran zincirlerine yeni bir halka daha ekledik ve bu süreci bir hayli yoğun bir tempoda geçirdim. Yeni yıla çalışarak gireceğim için bir planım yok" diye konuştu.




BOMBA TRANSFER
Ekranların başarılı oyuncusu Ozan Akbaba, Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil oldu. Dizide Gardaşov, Azeri iş insanı ve dünyanın en büyük 10 nakliyat şirketinden biri olan "Gardaşov Şirketler Grubu"nun sahibidir. Gemileri Azeri petrolünü bütün Dünya'ya taşır. Ayrıca Türkiye'de ticari yatırımları vardır. Tam bir futbol fanatiği olan Gardaşov, İskoçya'da bir futbol kulübünün de sahibidir. Evli ve iki çocuk babası olan Gardaşov, Azerbaycan Yüksek Harp Okulu'ndan mezun olmuş, daha sonra Azerbaycan Özel Kuvvetleri'ne katılarak 2008 Karabağ Ağdere çatışmalarında yer almıştır. 2012 yılında babasının ölümü üzerine "Gardaşov Şirketler Grubu"nun başına geçer.




PASTALI KUTLAMA!
Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' bu akşam ilk bölümüyle atv ekranında olacak. 'Altın Kafes' ekibi, aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin ilk bölümünü pasta keserek kutladı. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Sacide Taşener ve yönetmen Cem Akyoldaş'ın bulunduğu kutlamada tüm ekip ilk bölüm heyecanını yaşadı. Başarılı bir işe imza attıklarının altını çizen ekip, izleyicileri ekran başına davet etti. Beyoğlu ailesinin ihtişamlı evinde gerçekleştirilen kutlamada ilk bölüm pastası kahkahalar eşliğinde kesildi ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Dizi 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek.


SÜRPRİZ PROJE
Ünlü yazar Muhammed Gömük, önceki gün oyuncu arkadaşı Metin Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden ikili, "Her şey yolunda. Muhammed ile bir araya geldik. Yeni çıkacak kitabını konuştuk. Birlikte birkaç projemiz olacak. Onları değerlendirdik" dedi. Yakın zamanda bir sürpriz yapacaklarını söyleyen ikili, ne olduğunu ise sır gibi sakladı.



'ORMANDAKI SESLER NEREDEN GELİYOR?'
Bugüne kadar yayınladığı pop müzik türündeki şarkılarıyla sevilen sanatçı Yeşim Salkım, bu kez arabesk çıkışı yapıyor. Milyonların hafızalarına kazınan "Sev yeter" isimli eseri yeniden yorumlayan Salkım, içindeki arabesk kız ile sevenlerini selamlıyor!


ARABESK ÇIKIŞ!
Bugüne kadar yayınladığı pop müzik türündeki şarkılarıyla sevilen sanatçı Yeşim Salkım, bu kez arabesk çıkışı yapıyor. Milyonların hafızalarına kazınan "Sev yeter" isimli eseri yeniden yorumlayan Salkım, içindeki arabesk kız ile sevenlerini selamlıyor!

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