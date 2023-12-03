Teknede evet dedi! Alina Boz, Umut Evirgen’le dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Alina Boz (25), kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi işletmeci Umut Evirgen'le muradına erdi. Dün akşam Emirgan'a demirli olan Halas 71 adlı teknede nikah masasına oturan çift, 90 kişiden oluşan aileleri ve yakın dostları eşliğindeki törende mutluluğa "Evet" dedi. Törende Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlendi. Evirgen'in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim oldu. Terim, nikah cüzdanını "Allah sizi bir yastıkta kocatsın" diyerek Alina Boz'a emanet etti.

MENÜ SOMER ŞEF'TEN

Boz, Vivienne Westwood marka gelinlik, Evirgen ise özel dikim smokin giydi. Nikahın ardından misafirler Somer Şef'in özel olarak hazırladığı menü eşliğinde yemek yedi. (Doğan SAVAŞ)