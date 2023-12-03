Teknede evet dedi! Alina Boz, Umut Evirgen’le dünyaevine girdi

MODA ŞOV
Her yıl gelenekselleşen ve İzmir'e moda şöleni yaşatan "World of Fashion" defilesi podyumun efsanelerini bir araya getirdi. Defileye Demet Şener, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Sema Şimşek, Şebnem Schaefer, Gizem Özdilli, Begüm Özbek, Wilma Elles, Ivana Sert, Sezgi Sena Akay ve Aleyna Kartal katılırken defile sonunda mankenler gururluydu. Demet Şener, İzmir podyumunda mankenliğe ilk başladığı yıllardaki gibi hissettiğini belirtirken, "Disiplini modellikten ve podyumdan öğrendik. Eski mankenlerin arkadaşlığı ve işine olan tutkuları başka sektörlerde az görülür" dedi.
DOĞU GECELERDE
Doğu Demirkol, önceki gece Bebek Otel'den çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin kendisini çekmesiyle şaşıran Demirkol, "Arkadaşlar yanımda kız yok bir şey yok. Neyimi çekiyorsunuz ya?" diyerek kahkaha attı. Toplantıya geldiğini söyleyen Demirkol, tarzıyla ise dikkat çekti.
'HADİ GİT'İ TANITTI!
Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, bir Sezen Aksu şarkısı olan yeni teklisi 'Hadi Git' şarkısının klibinin yayına açıldığı anda yakın dostları ve basın mensuplarıyla birlikte klibini izleyerek mutluluğunu onlarla paylaştı. Tanıtım gecesinde sorularını yanıtlayan Mansur "Çocukluğumdan beri Sezen hayranıyım. Sahnede de şarkılarını okurum. Daha önce de bir şarkısını cover yapmıştım. Bu da altı aylık yoğun bir emek sonucu ikincisi oldu" dedi.
TERS KÖŞE
Güzel şarkıcı Ömür Gedik, geçtiğimiz akşam bir restorantta sahne aldı. Sevenlerinin karşısına siyah yırtmaçlı ve taşlarla kaplanmış göğüs dekolteli bir kıyafet ile çıkan Gedik, sahne tarzıyla göz kamaştırdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Ömür Gedik, zayıflıktan yakınarak "Herkes kilo vermeye çalışıyor ama ben yeni yılda 10 kilo alacağım. Çok zayıflık da iyi değil" dedi. Muhteşem performansının yanı sıra enerjisiyle bir an olsun yerinden durmayan Gedik, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM
Gülben Ergen 30 Kasım ve 1 Aralık'ta gerçekleşen, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği GİKAD'ın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER iş birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği desteği ile düzenlediği, "İş'te Kadınlar 3. Zirvesi"ne katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan plaket aldı. Ergen "Bana ışık tutan iki değerli ustam Türkan Saylan ve Doğan Cüceloğlu'na sonsuz minnetim ve saygımla, 'Çocuklar Gülsün Diye' çalışmaya devam edeceğim" dedi.