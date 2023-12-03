Hollywood starlarına taş çıkardı! Burak Özçivit Suudi Arabistan dönüşü açıklamalarda bulundu: Bizim dizilerimiz...

Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftin, keyfi de bir hayli yerindeydi.





Suudi Arabistan'da bir film festivalinden dönen Özçivit, "Çok büyük bir organizsyondu. Türkiye'den ve dünyadan birçok oyuncu vardı. Çok güzel hazırlanmışlardı.