Afra Saraçoğlu ile ilgili bomba iddia! Yeni bir aşka yelken açtı! Doğum gününde yeni aşk öpücüğü...

Geçtiğimiz yaz Bodrum'da denizde öpüşürken görüntülenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, birbirine en çok yakışan çift olarak gösteriliyordu. Ancak birlikteliğe nazar değdi, ayrıldıkları iddia edilmişti.







Önceki gün de Afra'nın doğum gününde tüm gerçekler ortaya çıktı. "Mert Ramazan Demir, bundan sonra benim iş arkadaşım" diyen güzel oyuncu, ayrılığı doğrulamıştı. Öte yandan 26'ncı yaş gününü kutlayan Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde yakışıklı bir çocukla öpüştüğü dedikoduları magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.