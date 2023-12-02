Kızıldeniz Film Festivali’ne yıldızlar akın etti! Burak Özçivit, Hande Erçel ve Meryem Uzerli Hollywood yıldızlarıyla...







ÖMER'İN BAŞI BELAYA GİRİYOR!

"Kardeşlerim'in yeni bölüm konusu şöyle; Kulüpte kavga eden Suzan ile Şevval, hemen hastaneye götürülürken, Yasmin de şahit olduğu kavganın şaşkınlığını yaşamaktadır. Soygundan kurtardığı bankanın reklam filmi teklifini alan Orhan'ı yalnız bırakmak istemeyen Şengül, karşılaştığı manzaradan pek memnun olmaz. Oğulcan ile Ömer, borçlu oldukları Macit'e karşı bir hamle yaparlarken, Ömer başına gelecek olan büyük tehlikeden habersizdir.

30'UNCU YIL KUTLAMASI

Türk popunun güçlü müzik gruplarından İzel-Çelik-Ercan önceki gün gerçekleştirdiği konser ile tüm dinleyenlerine keyifli anlar yaşattı. Akmerkez'in 30. yıldönümünün kutlandığı konserde efsane grup üyelerinden Ercan Saatçi; "30. yılını kutladığımız Akmerkez'de uzun bir aradan sonra biz de ilki gerçekleştiriyoruz. Hayatımızda ilk defa bir alışveriş merkezinde şarkı söylüyoruz" ifadelerine yer verdi.







GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AŞK!

Yer aldığı projelerle yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında ve özellikle Orta Asya ülkelerinde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, bir dergiye açıklamalarda bulundu. Geçmiş dönem aşklarıyla günümüzü karşılaştıracak olsanız neler söylersiniz? sorusunu içtenlikle cevaplayan Bilgiç, "Çok klişe olacak ama her şey çok hızlı tüketiliyor. Durum böyleyken umutsuzluğa kapılmamak çok zor. Geçmiş dönem aşkları hepimizin hayallerini süslüyor. Maalesef bir kıyaslama yapamayacağım" diye konuştu.





BÜYÜK BULUŞMA

Ayça Varlıer Amerika'da geçirdiği zamanlarda çok sıkı çalışarak oyunculuk kariyerini adım adım büyütmeye devam ediyor. Reklam filmleri, müzikal ve dizi derken Varlıer, Hollywood'un ünlü ismi Peter Greene ile "The Time Travel Hills" filminde buluştu. Yönetmenliğini Daniel Curtis Lee, prodüktörlüğünü Tatiana Sokolova'nın yaptığı film, 2024 bahar aylarında sinemalarda yayınlanacak.





CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL

Oyuncu çift, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Maslak'taydı. Atiksoy, hamilelik haberlerini doğrulayarak, "Evet, haber doğru... Cinsiyeti henüz belli değil ancak hamilelik güzel geçiyor. Uzun zamandır biz de çok istiyorduk" dedi. Oktay, "İsim düşünmedik, sağlıkla aramıza gelmesini istiyoruz. Sabırsızca bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





HEYECAN DORUKTA!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Serdar Aziz ve ailesi, geçtiğimiz gün alışveriş için geldikleri İstinye'deydi. İkinci çocuklarını kucaklarına almak için hazırlanan çift, "Oğlumuz Yaman Ali'nin okul için birkaç ihtiyacı var. Hem onun için hem de gelmişken bebek alışverişine devam edeceğiz" dedi. Özellikle oğulları Yaman Ali'nin ağabey olacağı için daha heyecanlı olduğunu da dile getirdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN