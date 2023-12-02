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Demet Şener mutluluğu Tolga Arman'da buldu! Demet aşkını böyle haykırdı...

İki evlilik yapan Demet Şener, “Ortada bırakıldım” dedi. Yeni sevgilisi Tolga Arman’ı ise öve öve bitiremeyen Şener, “Biz gönülde evliyiz” sözleriyle aşkını haykırdı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Aralık 2023 Güncelleme 02 Aralık 2023, 07:04
Demet Şener mutluluğu Tolga Arman’da buldu! Demet aşkını böyle haykırdı...

Demet Şener, önceki gün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilerle muhabbet eden ünlü manken her gün bir saat yürüdüğünü söyledi.

Geçtiğimiz hafta manken Sema Şimşek'in de sahnede düşmesi ile ilgili konuşan Şener, "Ona şunu söyledim, 'Sen Sema Şimşek'sin, senin düşmen bile asalet' dedim. Benim başıma henüz böyle bir şey gelmedi ama bunlar çok normal... Hayat güzel, her şeyi bu kadar ciddiye almıyorum" diyerek güldü.

"ORTADA BIRAKILDIM"
Şener, muhabirlerin "Hayatı ciddiye almama durumu ne zaman başladı?" sorusuna, "Ayrıldıktan sonra başladı. Ortada bırakılınca her şeyi daha iyi anlıyorsunuz. Yıllarca bir fanusun içinde gibiydim. Etraftan pek haberim yoktu.



Ama hemen de adapte oldum. Ama şu an çok mutluyum. Mükemmel birisi ile birlikteyim. Bu hayatın bir armağanı çocuklarım diğeri ise Tolga Arman... Biz gönülden evliyiz Tolga ile... Bence bunun için imzaya gerek yok" dedi.

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