Demet Şener mutluluğu Tolga Arman’da buldu! Demet aşkını böyle haykırdı...

Geçtiğimiz hafta manken Sema Şimşek'in de sahnede düşmesi ile ilgili konuşan Şener, "Ona şunu söyledim, 'Sen Sema Şimşek'sin, senin düşmen bile asalet' dedim. Benim başıma henüz böyle bir şey gelmedi ama bunlar çok normal... Hayat güzel, her şeyi bu kadar ciddiye almıyorum" diyerek güldü.