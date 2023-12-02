Büyük aşk bitti! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkında son perde: Afra ilk kez konuştu

Saraçoğlu ve Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı. Daha sonra ise ikilinin ayrıldıkları iddia edilmişti. Hatta çiftin, sette çok büyük bir kavga ettikleri, yönetmenlerin güç bela ayırdıkları gelen iddialar arasındaydı.

"SADECE İŞ ARKADAŞIYIZ"

Geçtiğimiz akşam 25. yaşını kutlayan Saraçoğlu, basın mensuplarıyla sohbet ederken özel hayatıyla ilgili de konuştu.



Güzel oyuncu doğum günü için düzenlediği parti öncesinde kendisine sürekli Demir'in sorulmasından rahatsız oldu. Saraçoğlu, aşk sorularına, "Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok" diyerek tüm iddialara noktasını koydu. Ayrıca muhabirlerin, "Ayrılık sebebi ne?" soruları karşısında rahatsız olan Saraçoğlu, "Hiç gerek yok arkadaşlar böyle şeylere" diyerek konuyu kapattı.