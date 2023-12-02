Ail’ece’k mutlular! Buğrahan Tuncer ile Eda Ece’nin çocuğunun cinsiyeti belli oldu



Eda Ece'nin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Ece'nin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. İddialara göre ünlü çiftin bir kız bebeği olacak. Öte yandan geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Ece, yeniden sarışın olduğunu ve işe geri döndüğünü şu sözlerle açıkladı: "3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım."

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