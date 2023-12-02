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Ail'ece'k mutlular! Buğrahan Tuncer ile Eda Ece’nin çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren ve sonrasında hamile olduğunu açıklayan Eda Ece’nin çocuğunun cinsiyeti belli oldu. Ünlü çiftin bir kızı olacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Aralık 2023 Güncelleme 02 Aralık 2023, 07:01
Ail’ece’k mutlular! Buğrahan Tuncer ile Eda Ece’nin çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Eda Ece, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da evlenmişti. Uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti.


Eda Ece'nin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Ece'nin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. İddialara göre ünlü çiftin bir kız bebeği olacak. Öte yandan geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Ece, yeniden sarışın olduğunu ve işe geri döndüğünü şu sözlerle açıkladı: "3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım."

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