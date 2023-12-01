Didem Soydan’dan büyük temizlik! Sosyal medya hesabından var yok herkesi teker teker engelledi





NOSTALJİK YOLCULUK!

Kutsi, yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. ünlü sanatçı, kendiyle özdeşleşen 12 hit parçasını akustik haliyle 'Kutsi En İyiler Akustik' isimli albümde topladı. Nostaljik parçalardan oluşan 'Kutsi En İyiler Akustik' ile dinleyicilerini müzik yolculuğuna çıkaracak.

TERS KÖŞE ROLLER

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek "Altın Kafes'in oyuncu kadrosunda yer alan Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe de ters köşe rolleri ile izleyicileri şaşırtacak. Dizide Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu'yu canlandıran Köseoğlu, patronuna aşık hırslı bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak. Gizemli bir geçmişe sahip olan Serhat'ı canlandıran İntepe ise askerde geçirdiği bir patlama sebebiyle bir dizi estetik ameliyatla adeta başka birine dönüşmüş biri olarak izleyici ile buluşacak.

ZİRVENİN TEK HAKİMİ

Kuruluş Osman, 138. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,69 reyting ve %19,86 izlenme payı, AB kategorisinde %5,12 reyting ve %14,68 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %7,92 reyting ve %18,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

ATV'nin sevilen dizisi "Safir" Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi, Türkiye'den sonra dünyada merak uyandırmaya devam ediyor. Meksika'da Mip Cancun ve Dubai'de Dubai International Content Market fuarları kapsamında ATV Distribution tarafından düzenlenen etkinlikler aracılığıyla ilk bölümünün gösterimi İspanyolca ve Arapça dillerinde gerçekleştirildi.