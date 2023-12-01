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Didem Soydan'dan büyük temizlik! Sosyal medya hesabından var yok herkesi teker teker engelledi

Didem Soydan, kendisine kötü yorum yapan 52 bin sosyal medya kullanıcısını tek tek engelledi. Soydan, “Çok uğraştık, sonunda meyvesini aldık” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Aralık TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Aralık 2023 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:59
Didem Soydan’dan büyük temizlik! Sosyal medya hesabından var yok herkesi teker teker engelledi

Manken Didem Soydan, son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. 730 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından aynadan çektiği bir videosunu yayınlayan ünlü modele, kısa sürede 9 binden fazla beğeni geldi. Soydan, bir sosyal medya kullanıcısından gelen "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık" mesajına kayıtsız kalamadı.



"ÜSTÜNE PARA VERECEĞİZ"
Takipçisine yanıt veren ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için, biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse. Ama temizledik cühelaları"

'SAK'LANAMAYAN GÜZELLİK!
İrem Sak, geçtiğimiz gün bir filmin galasına katıldı. Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim, galada siyah uzun bel dekolteli bir elbise giymeyi tercih etti. Güzel oyuncunun sade ama iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı. Güzel oyuncuya takipçileri "'Yine çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun'" gibi yorumlar yaptı.



KAS ŞOV!
Koronavırüse yakalanan Hülya Avşar, doktorunun tavsiyesiyle sahne programlarını erteleyerek evinde dinlenmeye çekilmişti. Sosyal medyada aktif olan ünlü isim, bu defa spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. 59'luk Avşar kaslarını da gösterdi. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.



KISKANÇLIK DEMETİ!
Geçtiğimiz gün bir programa katılan Demet Özdemir, kıskançlıkla ilgili sorulan sorulara şöyle cevap verdi: "Kıskanç biriyim. Arkadaşlarımı kıskanırım, sevgilimi kıskanırım. İlgiyi sevdiğim için bölündüğünde, dağıldığında o mesai bana harcanmadığı zaman inanılmaz kıskanıyorum."



MODA AŞKINA!
Manken Tülin Şahin önceki gün Nişantaşı'nda kış modasını anlatan bir çekim gerçekleştirdi. Şahin ışıltılı mini etekler, şortlar, elbiseler ve topuklu ayakkabılar ile sağanak yağmurun altında objektiflere yürüdü. Yoldan geçen vatandaşlar soğukta ve sağanak yağmur altında poz veren Tülin'i alkışlayıp, hayranlıklarını dile getirdi. Şahin, "Mankenlikte hep ters mevsim çalışıyoruz. Yazın kışlık, kışın da yazlık kıyafetleri çekiyoruz" dedi.



GÖÇEBE CANSU
Cansu Esin'in yeni şarkısı "Göçebe" 1 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı. İstanbul'da Selim Akar yönetmenliğinde çekilen klipte Esin'e oyuncu Ulaş Özgür Aslan eşlik etti. Büyük yorumcu kimliğinin yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan Esin, sosyal medyada "Kim bu kız?" sorularının en çok sorulduğu isim oldu.



GAZA BASTI
Songül Karlı, "Hızır" isimli yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. Karlı, "Yine içime sinen güzel bir çalışma oldu. İstanbul'da çok güzel bir klip çektik. Bu şarkımla birlikte diğer şarkılarımın da startını verdik. Daha öncede belirttiğim gibi 15 yeni çalışmam gelecek. Bunlardan 10 tanesi bütün yörelerden halay, 5 tanesi ise slow ama benim tarzım olmayan şarkılar da olacak" dedi.



NOSTALJİK YOLCULUK!
Kutsi, yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. ünlü sanatçı, kendiyle özdeşleşen 12 hit parçasını akustik haliyle 'Kutsi En İyiler Akustik' isimli albümde topladı. Nostaljik parçalardan oluşan 'Kutsi En İyiler Akustik' ile dinleyicilerini müzik yolculuğuna çıkaracak.

TERS KÖŞE ROLLER
Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek "Altın Kafes'in oyuncu kadrosunda yer alan Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe de ters köşe rolleri ile izleyicileri şaşırtacak. Dizide Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu'yu canlandıran Köseoğlu, patronuna aşık hırslı bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak. Gizemli bir geçmişe sahip olan Serhat'ı canlandıran İntepe ise askerde geçirdiği bir patlama sebebiyle bir dizi estetik ameliyatla adeta başka birine dönüşmüş biri olarak izleyici ile buluşacak.

ZİRVENİN TEK HAKİMİ
Kuruluş Osman, 138. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,69 reyting ve %19,86 izlenme payı, AB kategorisinde %5,12 reyting ve %14,68 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %7,92 reyting ve %18,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI!
ATV'nin sevilen dizisi "Safir" Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi, Türkiye'den sonra dünyada merak uyandırmaya devam ediyor. Meksika'da Mip Cancun ve Dubai'de Dubai International Content Market fuarları kapsamında ATV Distribution tarafından düzenlenen etkinlikler aracılığıyla ilk bölümünün gösterimi İspanyolca ve Arapça dillerinde gerçekleştirildi.

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