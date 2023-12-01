Böyle arkadaş düşman başına! Melisa Döngel’den skandal sözler: Arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım...

Açıklamaları, yaşam tarzı, estetikleri ve yaşadığı aşklarla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in Youtube'daki programına konuk oldu.

Son dönemlerde gündemden düşmeyen Döngel, bu kez de söyledikleriyle manşetleri süsledi. Rapçi Sefo ve Sergen Yalçın'la yaşadığı aşklarla adından sıkça söz ettiren Döngel, yaptığı itirafla tepki topladı. Güzel oyuncu, "Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm" ifadelerini kullandı.