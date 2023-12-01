Böyle arkadaş düşman başına! Melisa Döngel’den skandal sözler: Arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım...

Açıklamaları, yaşam tarzı, estetikleri ve yaşadığı aşklarla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in Youtube'daki programına konuk oldu.
Açıklamaları, yaşam tarzı, estetikleri ve yaşadığı aşklarla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in Youtube'daki programına konuk oldu.
Son dönemlerde gündemden düşmeyen Döngel, bu kez de söyledikleriyle manşetleri süsledi. Rapçi Sefo ve Sergen Yalçın'la yaşadığı aşklarla adından sıkça söz ettiren Döngel, yaptığı itirafla tepki topladı. Güzel oyuncu, "Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm" ifadelerini kullandı.
TEPKİ TOPLADI!
Döngel'in arkadaşlarının sevgilileri hakkındaki bu sözleri kadınları da ayağa kaldırdı. Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: "Bu açıklamadan sonra arkadaşlığını devam ettiren de sorunludur", "Böyle arkadaş düşman başına", "Bu ne iğrençliktir."