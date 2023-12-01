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Ablasıyla barışan Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının maçına gitti

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl ile olan küslüğüne son noktayı koydu. İngiltere’ye giderek ablasını ziyaret eden Subaşı, buzları tamamen eritti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Aralık 2023 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:59
Ablasıyla barışan Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City takımının maçına gitti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evleneceği zaman "ruhu özel" insanların törene katılacağını açıklaması ile çok konuşulmuştu.

Düğün öncesi ablası Kübra Açıl'ın törene katılmayacağını açıklayan Şeyma Subaşı, "Ablam düğünüme davetliydi, kendisi gelmemeyi tercih etti" demişti.

Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile kısa bir süre sonra boşanmasının ardından İngiltere'de ablasıyla bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti.

HULL CITY'İ DESTEKLEDİLER!
Subaşı, ablası Açıl, kızı Melisa ve yeğenleriyle İngiltere'de bir araya gelip, eski eşi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının maçına gitti. O anlarda çekilen kareleri peş peşe yayınlayan Şeyma Subaşı, paylaşımına, "Burada, kız kardeşimin yaşadığı ve Melisa'nın babasının bir futbol takımının sahibi olduğu Kuzey İngiltere'de Hull City'nin maçını izlerken harika zaman geçirdik. Burası biraz soğuk ama çok güzel... Kızım, yeğenim ve kız kardeşimle her anın tadını çıkarıyoruz" diye yazdı.

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