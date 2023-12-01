Ablasıyla barışan Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City takımının maçına gitti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evleneceği zaman "ruhu özel" insanların törene katılacağını açıklaması ile çok konuşulmuştu.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evleneceği zaman "ruhu özel" insanların törene katılacağını açıklaması ile çok konuşulmuştu.
Düğün öncesi ablası Kübra Açıl'ın törene katılmayacağını açıklayan Şeyma Subaşı, "Ablam düğünüme davetliydi, kendisi gelmemeyi tercih etti" demişti.
Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile kısa bir süre sonra boşanmasının ardından İngiltere'de ablasıyla bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti.
HULL CITY'İ DESTEKLEDİLER!
Subaşı, ablası Açıl, kızı Melisa ve yeğenleriyle İngiltere'de bir araya gelip, eski eşi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının maçına gitti. O anlarda çekilen kareleri peş peşe yayınlayan Şeyma Subaşı, paylaşımına, "Burada, kız kardeşimin yaşadığı ve Melisa'nın babasının bir futbol takımının sahibi olduğu Kuzey İngiltere'de Hull City'nin maçını izlerken harika zaman geçirdik. Burası biraz soğuk ama çok güzel... Kızım, yeğenim ve kız kardeşimle her anın tadını çıkarıyoruz" diye yazdı.