Ablasıyla barışan Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City takımının maçına gitti

HULL CITY'İ DESTEKLEDİLER!

Subaşı, ablası Açıl, kızı Melisa ve yeğenleriyle İngiltere'de bir araya gelip, eski eşi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının maçına gitti. O anlarda çekilen kareleri peş peşe yayınlayan Şeyma Subaşı, paylaşımına, "Burada, kız kardeşimin yaşadığı ve Melisa'nın babasının bir futbol takımının sahibi olduğu Kuzey İngiltere'de Hull City'nin maçını izlerken harika zaman geçirdik. Burası biraz soğuk ama çok güzel... Kızım, yeğenim ve kız kardeşimle her anın tadını çıkarıyoruz" diye yazdı.

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