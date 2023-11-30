İşin ’aslı’ evlilik! Sevgilisi Melisa Aslı Pamuk’a evlilik teklif eden Yusuf Yazıcı ‘evet’ cevabını aldı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, Çeşme'de bir arkadaş ortamında tanışmış ve birbirinden etkilenmişti. Bir süre flört eden ikili daha sonra aşklarını sosyal medyadan ilan etmişti.





Sevgilisi Yusuf Yazıcı'nın Fransa'da top koşturmasından dolayı İstanbul-Fransa arası mekik dokuyan Melisa Aslı Pamuk, Yazıcı'dan evlilik teklifi almıştı. İlişkilerinin daha yeni olmasından dolayı teklife olumlu-olumsuz cevap vermeyen Pamuk, sonunda ikna oldu. Ünlü çift, geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından romantik bir paylaşım yaptı.