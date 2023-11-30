Umut Evirgen , bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Pek çok kadın oyuncuyla ilişki yaşayan Evirgen'in evlilik kararı herkesi şaşırtmıştı. Çift, 2 Aralık'ta nikah masasına oturma kararı almıştı.

Gelinlik ve yüzükleri Paris 'ten alan çift, Evirgen'in kendi mekanında evlenmeye karar kılmıştı. Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun da ortağı olan Umut Evirgen 'e jest yaparak, düğüne özel bir menü hazırlayacağı öğrenilmişti.

GÖSTERİŞTEN UZAK!

Ünlü oyuncu Alina Boz ile 5 ay önce aşk yaşadığını ilan ettiği Umut Evirgen düğün davetiyeleri de ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; düğün için bir organizasyon firmasıyla anlaşan Evirgen ve Boz'un 90 kişilik düğün davetiyeleri dağıtılmaya da başlandı. Çiftin hayatlarının en anlamlı gecesi için hazırlattıkları davetiyenin oldukça sade olması dikkat çekti. Boz'un gösterişten uzak bir düğün yapmak istediği de konuşulmuştu.