Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’in adını duyunca öyle bir şey yaptı ki...

Aynı dizide oynadığı sevgilisi Mert Ramazan'la mutlu bir birlikteliği olan oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün yanından hiç ayırmadığı köpeği Nugget ile Bebek sahilde objektiflere yansıdı. Saraçoğlu, "Her şey yolunda...







Setler çok yorucu ve uzun olduğu için Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşındım" dedi.