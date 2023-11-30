Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’in adını duyunca öyle bir şey yaptı ki...

Aynı dizide oynadığı sevgilisi Mert Ramazan'la mutlu bir birlikteliği olan oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün yanından hiç ayırmadığı köpeği Nugget ile Bebek sahilde objektiflere yansıdı. Saraçoğlu, "Her şey yolunda...
Aynı dizide oynadığı sevgilisi Mert Ramazan'la mutlu bir birlikteliği olan oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün yanından hiç ayırmadığı köpeği Nugget ile Bebek sahilde objektiflere yansıdı. Saraçoğlu, "Her şey yolunda...
Setler çok yorucu ve uzun olduğu için Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşındım" dedi.
"Annenizin de deniz manzaralı bir evde oturma hayali olduğu sizin annenizin hayalini gerçekleştirmek için deniz manzaralı evi tuttuğunuz doğru mu?"sorusuna ise Saraçoğlu, "Annemle bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. "Mert Beyle ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorununu duyan güzel oyuncu, hızlı bir şekilde arabasına binerek Bebek'ten ayrıldı.