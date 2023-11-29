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Pınar Deniz sokak tacizine karşı durmak için farkındalık yaratacak

Pınar Deniz, rol aldığı yeni kampanya filmi ile sokak tacizine karşı mücadele mesajı verdi. Deniz, tacizle mücadelede birlik olma çağrısı yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Kasım 2023 Güncelleme 29 Kasım 2023, 07:01
Pınar Deniz sokak tacizine karşı durmak için farkındalık yaratacak

Pınar Deniz, son olarak güzellik elçiliğini üstlendiği bir markanın yeni kampanyasında rol aldı. Markanın sokak taciziyle mücadelede farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında kameraların karşısına geçen Deniz, tüm bireylere seslendi ve 10 dakikalarını ayırarak StandUp eğitim programını tamamlayabileceklerini hatırlattı. Projeyi çok anlamlı bulduğunu belirten Deniz, şunları paylaştı: "Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren sokak tacizi ile mücadele konusundaki adımları çok değerli buluyorum. Bu projenin bir parçası olmaktan ve katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum."



TASARRUFLU MANKEN!
Manken Ece Gürsel, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. İş yoğunluğu nedeniyle indirimleri takip edemediğini söyleyen model, "Hiç takip edemiyorum. Kalabalık olduğunu annemden duyuyorum. Çanta ve ayakkabıya büyük para verme taraftarı değilim. Büyük para verilen aksesuarları gereksiz buluyorum. Ben başka yatırımlar yapıyorum" dedi. Model, özel hayat sorularına, "Şu an hayatımda kimse yok" diye cevap verdi.



GÜZELLER GEÇİDİ!
Ünlü top modelleri podyumunda yürüterek dünya çapında ses getiren defilelere imza atan Dosso Dossi Fashion Show, bu kez tescilli güzelleri bir araya getiriyor. Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say, 15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek defilede podyuma çıkacak. Maria Brechane ve Nursena Say, Türk tekstil ürünlerinin sergileneceği defilede dörder kıyafet giyecek.


RİSK ALMIYORUM!
Ünlü futbolcu Caner Erkin ve kızı Ela, önceki gün İstinye'deydi. Son günlerde futbolcu camiasında yaşanan dolandırılma olayları ile ilgili konuşan Erkin, "Hepsinin adına çok üzgünüm fakat ben yatırımlarımı daha çok kira getirisi olan yerler için seçiyorum. Sonuçta parayı kolay kazanmıyoruz, ter döküyoruz. Benim yatırımlarım daha çok gayrimenkul üzerine oluyor riskli yatırımlardan uzak duruyorum" dedi.



İLKLERİ YAŞAYACAK
Müzik dünyasının sevilen sesi Murat Balcı, 5'inci single'ını dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. "Pare Pare" adlı şarkı, çok yakında dijital platformlarda yayınlanacak. "Pare Pare"nin Murat Balcı'nın kariyerinde önemli bir yeri var. Çünkü bu eser, Balcı'nın kendi müzik şirketinden yayınlayacağı ilk şarkı olacak.

ANKARA ÇIKARMASI!
Süperstar Ajda Pekkan yaz dönemi yoğun geçen konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Efsane sanatçı yakında Ankaralı sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 22 Aralık Cuma Ankara'da sahne alacak olan Pekkan, yoğun ilgi üzerine 23 Aralık Cumartesi akşamı da konser verecek.


İSTANBUL ESİNTİSİ!
Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, dinleyicilerinin karşısına 'Hadi Git' şarkısıyla çıkmaya hazırlanıyor. Mansur'a yaklaşık 11 saat süren klip çekimleri için ünlü Amerikalı model Glen Herder eşlik etti. Metro İstasyonu, Şişhane ve Akaretler'de çekimleri yapılan klipte tam bir İstanbul esintisi vardı. Şarkı ile eş zamanlı olarak müzikseverlerin beğenisine sunulacak.



FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ
Petek Dinçöz, Batum'da sahne aldı. Elbisesi ve kusursuz fiziğiyle sahnede adeta parlayan sanatçı, uzun bir aradan sonra sevenleriyle hızlı bir dönüş yaptı. Dinçöz, hayranlarına duygusal anlar yaşatırken, "Sizleri çok özledim, bu gece benim için çok özel" dedi.



SEVGİ SELİ!
Buray, önceki akşam Denizli'de sahne aldı. Konser alanını tıklım tıklım dolduran müzikseverlerin yeni albümdeki bütün şarkılarda başarılı sanatçıya eşlik etmesiyle birlikte duygularını dile getiren Buray, "Albümün kısa süre önce çıkmasına rağmen, bütün şarkıları ezberlemişsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim iyi ki varsınız" dedi.




SICAK BAKMIYOR
Margot Robbie, "Barbie"nin en büyük getirisinin orijinal filmlerin gişede hala büyük başarı elde edebilmesi olduğunu açıkladı. 1,4 milyar doların üzerinde hasılat yapan "Barbie", 2023'ün en çok hasılat yapan filmi oldu. Robbie, Barbie için harcanan bütçe göz önünde bulundurulduğunda bir devam filmi için bunun çok büyük bir miktar olabileceğini söyledi.


YAKUP BEY'İN HAYATI TEHLİKEDE!
Kuruluş Osman'ın yeni bölüm konusu şöyle; Yakup Bey o esnada Türkmen Bey'leriyle toplanmıştır. Ne Moğol'a ne de Bizans'a göz açtırmayacaklardır. Fakat biatını geri aldığı için Osman Bey bu toplantıda yoktur. Osman Bey; Moğollar'ın, Türkmen Beylerinin, kendisinin ve de Yakup Bey'in peşinde olduğunun farkındadır. Saadet Hatun'a Yakup Bey'in nerede olduğunu sorar. Yakup Bey'in canı tehlikededir.

KARACELASUN PUSU KURUYOR!
Osman Bey ve alpları Moğollar'ın tuzaklarını bozmak için çıktıkları yolda tuzaklarla karşılaşırlar. Yakup Bey ve Türkmen Bey'leri de Karacelasun'un pususuna uğramıştır. Osman Bey ve alpları Yakup Bey'leri kurtarabilecekler midir?



DEFİLEYE ÖZEL İMAJ!
Azerbaycan'da geçtiğimiz hafta ilk kez Fashion Week düzenlendi. Defileye Günay Musayeva baş model olarak katıldı. Musayeva bu defile için özel olarak saçlarını kısacık kestirdi. Büyük beğeni toplayan mankeni modaseverler alkışladı.



EKRANLARIN YENİ İKONU
ATV'nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Altın Kafes'in başarılı oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, dizide canlandıracağı 'Nalan' karakteriyle çok konuşulacak. Beyoğlu ailesinin gelini olan Nalan (Ebru Cündübeyoğlu), veliaht Onur'un (Aytaç Şaşmaz) annesidir. Tüm hisselerin sahibi olan kayınvalidesi Zümrüt'ün yerine geçerek bütün kontrolü eline almak için gün sayan Nalan, oğlu Onur'un da hayatını kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Soyadlarının verdiği güç ile elindeki imkanları sonuna kadar kullanabilmek için tehlikeli oyunlar kurmaktan geri kalmayacaktır.



DAVETE ÜNLÜ AKINI
Bir kozmetik markasının, Altuğ Aynur ve eşi İrem Aynur'un ev sahipliğinde düzenlenen davetine birçok ünlü isim akın etti. Altuğ Aynur, "Hayvanlar üzerinde test yapılmadan üretilen doğa ve hayvan dostu temiz içerikli ürünler, doğamızı her zaman koruyalım" dedi. Davete Şevval Şahin, Emel Yıldırım, Didem Uzel, Ferruh - Eftelya Taşdemir çifti ve Seçkin Piriler gibi isimler katıldı. (Doğan SAVAŞ)

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