Pınar Deniz sokak tacizine karşı durmak için farkındalık yaratacak

RİSK ALMIYORUM! Ünlü futbolcu Caner Erkin ve kızı Ela, önceki gün İstinye'deydi. Son günlerde futbolcu camiasında yaşanan dolandırılma olayları ile ilgili konuşan Erkin, "Hepsinin adına çok üzgünüm fakat ben yatırımlarımı daha çok kira getirisi olan yerler için seçiyorum. Sonuçta parayı kolay kazanmıyoruz, ter döküyoruz. Benim yatırımlarım daha çok gayrimenkul üzerine oluyor riskli yatırımlardan uzak duruyorum" dedi.





İLKLERİ YAŞAYACAK

Müzik dünyasının sevilen sesi Murat Balcı, 5'inci single'ını dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. "Pare Pare" adlı şarkı, çok yakında dijital platformlarda yayınlanacak. "Pare Pare"nin Murat Balcı'nın kariyerinde önemli bir yeri var. Çünkü bu eser, Balcı'nın kendi müzik şirketinden yayınlayacağı ilk şarkı olacak.

ANKARA ÇIKARMASI!

Süperstar Ajda Pekkan yaz dönemi yoğun geçen konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Efsane sanatçı yakında Ankaralı sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 22 Aralık Cuma Ankara'da sahne alacak olan Pekkan, yoğun ilgi üzerine 23 Aralık Cumartesi akşamı da konser verecek.



İSTANBUL ESİNTİSİ!

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, dinleyicilerinin karşısına 'Hadi Git' şarkısıyla çıkmaya hazırlanıyor. Mansur'a yaklaşık 11 saat süren klip çekimleri için ünlü Amerikalı model Glen Herder eşlik etti. Metro İstasyonu, Şişhane ve Akaretler'de çekimleri yapılan klipte tam bir İstanbul esintisi vardı. Şarkı ile eş zamanlı olarak müzikseverlerin beğenisine sunulacak.