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P'estetik'! Yüzündeki değişimle çok konuşulan Bensu Soral öyle bir şey söyledi ki! Sosyal medyanın diline düştü

Yüzündeki değişimle çok konuşulan Bensu Soral, “Hiç estetiğim yok. Kendimi güzel bulmuyorum” dedi. Bu açıklamayı görenler ise, “Biz de yedik” mesajlarını peş peşe sıraladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Kasım 2023 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:06
P’estetik’! Yüzündeki değişimle çok konuşulan Bensu Soral öyle bir şey söyledi ki! Sosyal medyanın diline düştü

Oyunculuğu ve güzelliği ile gündemden düşmeyen Bensu Soral, bu yıl hiçbir projede yer almamıştı. Sezonu dinlenerek geçiren güzel oyuncu, son olarak estetik yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti.




Hatta Soral'ın çene dolgusu yaptırdığı iddia edilmiş ve sivrilen çenesi dikkat çekmişti. Soral'ın yeni görüntüsü, sosyal medyadan geçer not alamamıştı.

"İKİ TANE DİŞİM EKSİK"
32 yaşındaki oyuncu son zamanlarda kendisine yapılan estetik iddialarına yine yanıt verdi. Soral, iddiaların gerçek olmadığını ve estetiksiz olduğunu söyledi. Güzel oyuncu, "Estetiğim yok ama iki tane dişim eksik doğuştan. Kendimi güzel buluyorum.

Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum" dedi. Takipçileri ise Soral'a şu yorumları yaptı: "Biz de yedik. Fotoğraflarına bir bak istersen", "Eski Bensu daha iyiydi", "Doğal güzelliğinizi ne hale getirdiniz farkında mısınız?", "Bir değişim ancak bu kadar negatif olabilirdi."

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