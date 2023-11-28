P’estetik’! Yüzündeki değişimle çok konuşulan Bensu Soral öyle bir şey söyledi ki! Sosyal medyanın diline düştü

"İKİ TANE DİŞİM EKSİK"

32 yaşındaki oyuncu son zamanlarda kendisine yapılan estetik iddialarına yine yanıt verdi. Soral, iddiaların gerçek olmadığını ve estetiksiz olduğunu söyledi. Güzel oyuncu, "Estetiğim yok ama iki tane dişim eksik doğuştan. Kendimi güzel buluyorum.



Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum" dedi. Takipçileri ise Soral'a şu yorumları yaptı: "Biz de yedik. Fotoğraflarına bir bak istersen", "Eski Bensu daha iyiydi", "Doğal güzelliğinizi ne hale getirdiniz farkında mısınız?", "Bir değişim ancak bu kadar negatif olabilirdi."

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