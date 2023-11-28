Ortalık yangın yeri! Zeynep Bastık cesur sırt dekolteli elbisesiyle poz verdi

ÖZEL KONUK
Neslihan Atagül, Abu Dabi'de gerçekleştirilen 2023 Formula 1 Grand Prix yarışlarına özel konuk olarak davet edildi. Güzel oyuncu, Paddock'ta protokol tarafından karşılandı. Atagül'e Arap hayranlarının da ilgisi oldukça yoğundu. Eşi Kadir Doğulu'nun yanında olmaması da dikkatlerden kaçmadı.
LEYLA'YA TUZAK
"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Zeydan ve Cabbar'ın hakkından gelen Cezayir, Malkaralı ve Süslü'nün peşine düşerek uyarıda bulunur. Eğer uyuşturucu satmaktan vazgeçerlerse Cezayir canlarına dokunmayacaktır. Leyla, Cezayir'in Vedat'ı istememesinden sonra kendine yeni bir müteahhit bulur. Fakat Cezayir, Olcay adında ki bu yeni adamı da araştıracaktır.
Yaptığı güvenlik araştırmasından sonra adamın temiz olduğunu öğrenerek rahatlar. Fakat Erman, Vedat vasıtasıyla Olcay'dan haberdar olarak Leyla'ya içinden çıkamayacağı bir tuzak hazırlar. Bu esnada Onbeşli, ailesini katleden Radovan Samaç'ı aramaya devam etmektedir. Cezayir'in yardımıyla Radovan'ın bir kız kardeşi olduğunu öğrenir.
YILDIZLI SAHNE!
İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq, Aralık ayında tiyatro oyunlarından, çocuk gösterilerine, tek kişilik oyunlardan, seminerlere, yarışmalardan, konserlere kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Uğur Yücel, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Demet Akbağ, Salih Bademci, Okan Bayülgen, Serkan Keskin, İbrahim Selim gibi yıldız isimler, hayranlarıyla buluşacak.
GURUR TABLOSU!
Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan, bir marka için objektif karşısına geçti. Yeni gece elbisesi koleksiyonunun tanıtıldığı çekim Akaretler'de gerçekleşirken, Aydoğan'a yurtdışından özel olarak çekim için gelen modeller eşlik etti. Aydoğan, "Bir Türk markasının dünyadaki marka elçisi olmak benim için büyük bir gurur. Partnerlerimin de bu anlamda profesyonel olması ortaya güzel görüntüler çıkardı'' dedi.