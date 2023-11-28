Ortalık yangın yeri! Zeynep Bastık cesur sırt dekolteli elbisesiyle poz verdi

Şarkıcı Zeynep Bastık, son dönemlerde şarkıları ve sahne performansları yanı sıra özel hayatı ile manşetlerde yer aldı. Bastık, son olarak doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu.



Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık, yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti. Bastık şimdi ise sevgilisi ile verdiği dudak dudağa pozla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Çok konuşulan pozun ardından hız kesmeyen Bastık, bacak, sırt ve göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile çektirdiği fotoğrafları da art arda yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan pozlar hem çok beğenildi hem de çok tepki çekti.



Bastık'ın pozlarına "Yine çok iddialı ve seksisin" ve "Kadın alev aldırdı ortamı" yorumları gelse de bazı kullanıcılar "İddialı değil çıplak" diyerek Bastık'ı eleştiri yağmurunu tuttu.