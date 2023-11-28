SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ortalık yangın yeri! Zeynep Bastık cesur sırt dekolteli elbisesiyle poz verdi

Kırmızı elbisesi ile kamera karşısına geçen Zeynep Bastık’ın bacak, sırt ve göğüs dekolteli pozları sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kullanıcı, pozları çok iddialı ve seksi bulurken, bazıları da “İddialı değil çıplak” diyerek eleştirdi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Kasım 2023 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:02
Ortalık yangın yeri! Zeynep Bastık cesur sırt dekolteli elbisesiyle poz verdi

Şarkıcı Zeynep Bastık, son dönemlerde şarkıları ve sahne performansları yanı sıra özel hayatı ile manşetlerde yer aldı. Bastık, son olarak doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu.

Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık, yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti. Bastık şimdi ise sevgilisi ile verdiği dudak dudağa pozla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Çok konuşulan pozun ardından hız kesmeyen Bastık, bacak, sırt ve göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile çektirdiği fotoğrafları da art arda yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan pozlar hem çok beğenildi hem de çok tepki çekti.

Bastık'ın pozlarına "Yine çok iddialı ve seksisin" ve "Kadın alev aldırdı ortamı" yorumları gelse de bazı kullanıcılar "İddialı değil çıplak" diyerek Bastık'ı eleştiri yağmurunu tuttu.


BİLGE AŞIK!
Billge Öztürk ilk olarak Tarkan'ın sevgilisi olarak hafızalara kazınmıştı. Tarkan ile Bilge Öztürk, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı. Uzun süre gözlerden uzak yaşayan Bilge Öztürk yeni aşkıyla ortaya çıkmıştı. 45 yaşındaki Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile katıldığı bir davette görüntülendi. Aşıkların davet tarzı ve verdiği pozlara beğeni yağdı.



İMAJ DEĞİŞTİRDİ!
Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez, yeni bir şarkıyla müzik piyasasına dönmesiyle hayranlarını şaşırtmıştı. İmajını değiştiren Gomez, son yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Saç rengi ve makyajındaki değişimle şarkıcıyı beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı. Gomez'e "Resmen 10 yaş yaşlanmış", "Oynama kendinle..." ve "Yazık tanıyamadım" yorumları geldi.



'KOÇ'UM BENİM
Geçen yaz meydanlarda büyük kitlelerle buluşan Oğuzhan Koç art arda yayınladığı hit şarkılarla hayran kitlesini daha da büyüttü ve her sahnesinde on binlerce kişiye konser verdi. Sahnelerde fırtına gibi esen Koç ilk göz ağrısı oyunculuğu da bırakmadı. İbrahim Büyükak ile çektiği sinema filmi 'Özür Dilerim' ile büyük beğeni toplayan Koç, markaların da ilk tercihi oldu ve reklam filmlerinin aranan yüzü haline geldi.

ROLE GİRDİ!
"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde, sanatçının oğlu Emrah Karaca'nın annesi Feride Balkan rolünde izleyeceğimiz ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, rolüyle ilgili ilk kez konuştu. Pamuk, "Cem Karaca'nın eşi, tek çocuğunun annesi Feride Hanım'a hayat veriyorum. İlk görüşte bu kadar derin bir bağla bağlanmaları beni çok etkiledi. Yıllarca birbirlerini çok sevmişler" dedi.





AVRUPA 'HADİSE'Sİ
Gripin Teoman 3 günlük Live From Fest. Almanya turnesinde konserler Bochum Ruhrcongress, Stuttgart Liederhalle Beethovensaal ve Berlin Verti Music Hall gösteri merkezlerinde Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşti. Üç konserin açılışını pop-rock müziğin başarılı temsilcilerinden, geçtiğimiz hafta yayınladığı "Kır Zincirlerini" yorumu ile adından söz ettiren Gökcan Sanlıman yaparken, köklü gruplarımızdan, yeni projelerini sahnede kutlayan Gripin ve hayranlık uyandıran performansı ile Türkiye'nin rockstarı Teoman'ın ardından sahneye çıkan Hadise, Almanya'da yaşayan hayranlarına unutulmaz konserler yaşattılar.


MÜZİK ŞÖLENİ
"Özledim" ve "Dönmelisin" gibi şarkılarıyla efsane haline gelen 90'lar Türk popunun güçlü müzik gruplarından İzel-Çelik-Ercan müzik ve eğlenceye doyuracak. Akmerkez'in 30. yıldönümüne özel bu keyifli konser, etkinlik alanında gerçekleşecek. İzel-Çelik- Ercan konseri 30 Kasım saat 19.00'de ücretsiz gerçekleşecek.


'KIVILCIM 'ÇIKTI!
Başarı basamaklarını hızla tırmanarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kıvılcım Ural'ın ikinci albümünden üçüncü yeni şarkısı "Ben Çok Eskiden" dinleyicisiyle buluştu. Söz ve müziğinin Ural'a ait olan "Ben Çok Eskiden" şarkısının aranjesini Onur Gulanber ve Baturalp Yılmaz yaparken, klibin yönetmen koltuğuna ise Damla Demircioğlu ve Fatih Turker yer aldı.



ÖZEL KONUK
Neslihan Atagül, Abu Dabi'de gerçekleştirilen 2023 Formula 1 Grand Prix yarışlarına özel konuk olarak davet edildi. Güzel oyuncu, Paddock'ta protokol tarafından karşılandı. Atagül'e Arap hayranlarının da ilgisi oldukça yoğundu. Eşi Kadir Doğulu'nun yanında olmaması da dikkatlerden kaçmadı.


LEYLA'YA TUZAK
"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Zeydan ve Cabbar'ın hakkından gelen Cezayir, Malkaralı ve Süslü'nün peşine düşerek uyarıda bulunur. Eğer uyuşturucu satmaktan vazgeçerlerse Cezayir canlarına dokunmayacaktır. Leyla, Cezayir'in Vedat'ı istememesinden sonra kendine yeni bir müteahhit bulur. Fakat Cezayir, Olcay adında ki bu yeni adamı da araştıracaktır.

Yaptığı güvenlik araştırmasından sonra adamın temiz olduğunu öğrenerek rahatlar. Fakat Erman, Vedat vasıtasıyla Olcay'dan haberdar olarak Leyla'ya içinden çıkamayacağı bir tuzak hazırlar. Bu esnada Onbeşli, ailesini katleden Radovan Samaç'ı aramaya devam etmektedir. Cezayir'in yardımıyla Radovan'ın bir kız kardeşi olduğunu öğrenir.



YILDIZLI SAHNE!
İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq, Aralık ayında tiyatro oyunlarından, çocuk gösterilerine, tek kişilik oyunlardan, seminerlere, yarışmalardan, konserlere kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Uğur Yücel, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Demet Akbağ, Salih Bademci, Okan Bayülgen, Serkan Keskin, İbrahim Selim gibi yıldız isimler, hayranlarıyla buluşacak.



GURUR TABLOSU!
Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan, bir marka için objektif karşısına geçti. Yeni gece elbisesi koleksiyonunun tanıtıldığı çekim Akaretler'de gerçekleşirken, Aydoğan'a yurtdışından özel olarak çekim için gelen modeller eşlik etti. Aydoğan, "Bir Türk markasının dünyadaki marka elçisi olmak benim için büyük bir gurur. Partnerlerimin de bu anlamda profesyonel olması ortaya güzel görüntüler çıkardı'' dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Barış diplomasisinde öncü ülke Türkiye! Nefes kesen diplomasi trafiğinin perde arkası ortaya çıktı! O ülkeler de Ankara’nın kapısını çalmış
Atilla Dorsay’dan canlı yayında terör propagandası! Hakim katili Yılmaz Güney’e övgüler yağdırdı: Adamı mahkum mu edelim?
Göremedikleri fotoğrafları, dokunarak anladılar
SON DAKİKA