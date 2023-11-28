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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, karnı burnunda poz!

İkiz bebek bekleyen İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Şefkatli, son haliyle ilgi odağı oldu. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Kasım 2023 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:02
İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, karnı burnunda poz!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlendi. Çiftin, geçen aylarda ikiz erkek bebek beklediği öğrenilmişti.


6,5 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından "İyi pazarlar bizden" notuyla paylaştı. Şefkatli'nin son pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme, 'Hamilelik sana çok yakıştı', 'Harika görünüyorsun', 'Maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

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