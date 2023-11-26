PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Köstüm şov! Hande Erçel, 30. yaşını verdiği kostüm partisiyle kutladı

Hande Erçel, 30. yaşını verdiği kostüm partisiyle kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği partide iki farklı kostüm giyen Erçel, yine ortalığı kasıp kavurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:00
Köstüm şov! Hande Erçel, 30. yaşını verdiği kostüm partisiyle kutladı

Önceki gün sevenlerinden gelen doğum günü mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Hande Erçel, akşam da sevdikleriyle kutlama yaptı. Erçel'in doğum gününe birçok ünlü isim katıldı.




Partide iki farklı kostüm tercih eden Erçel güzelliğiyle dikkat çekerken gümüş renkli pastası da dikkat çekti. Erçel, gece boyunca çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.



Sabancı ailesine gelin gitmeye hazırlanan Erçel'in partisine Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı da katıldı. Nazlı Sabancı partiden kareler paylaşırken Hacı ve Hakan kardeşlerin fotoğraflarda görünmemesi dikkat çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA