Köstüm şov! Hande Erçel, 30. yaşını verdiği kostüm partisiyle kutladı

Önceki gün sevenlerinden gelen doğum günü mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Hande Erçel, akşam da sevdikleriyle kutlama yaptı. Erçel'in doğum gününe birçok ünlü isim katıldı.







Partide iki farklı kostüm tercih eden Erçel güzelliğiyle dikkat çekerken gümüş renkli pastası da dikkat çekti. Erçel, gece boyunca çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.