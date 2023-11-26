Güzel oyuncu Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni yıldan beklentileri sorular Sarışın, "Herkese güzellikler diliyorum. Şahane bir yıl olsun ve ekonomimiz rahatlasın... Yeni yılda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.