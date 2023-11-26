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'Duygu' yüklü kaçış! Duygu Sarışın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca öyle bir şey yaptı ki...

Duygu Sarışın’ın eski aşkı Çağatay Ulusoy’un adını bile duymaya tahammülü kalmadı. Sarışın’ın, Ulusoy’un adını duyması ile kaçması bir oldu. Sevenleri evleneceklerini beklerken ünlü çift, geçtiğimiz dönemde ayrılık kararı almıştı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:02
’Duygu’ yüklü kaçış! Duygu Sarışın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un ismini duyunca öyle bir şey yaptı ki...

Güzel oyuncu Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni yıldan beklentileri sorular Sarışın, "Herkese güzellikler diliyorum. Şahane bir yıl olsun ve ekonomimiz rahatlasın... Yeni yılda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Röportaj sırasında eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca oyuncu, "Görüşürüz" diyerek bir anda koşmaya başladı. Ulusoy ve Sarışın ilişkilerini uzun yıllar gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Sevenleri evleneceklerini beklerken ünlü çift, geçtiğimiz dönemde ayrılık kararı almıştı.


Röportajın ortasında bir anda koşmaya başlayan Sarışın, herkesi şaşırttı.

Sarışın'dan ayrılan Ulusoy, son olarak Ece Sükan'la aşk yaşamıştı.

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