Güzel oyuncu Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni yıldan beklentileri sorular Sarışın, "Herkese güzellikler diliyorum. Şahane bir yıl olsun ve ekonomimiz rahatlasın... Yeni yılda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Güzel oyuncu Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni yıldan beklentileri sorular Sarışın, "Herkese güzellikler diliyorum. Şahane bir yıl olsun ve ekonomimiz rahatlasın... Yeni yılda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Röportaj sırasında eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca oyuncu, "Görüşürüz" diyerek bir anda koşmaya başladı. Ulusoy ve Sarışın ilişkilerini uzun yıllar gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Sevenleri evleneceklerini beklerken ünlü çift, geçtiğimiz dönemde ayrılık kararı almıştı.
Röportajın ortasında bir anda koşmaya başlayan Sarışın, herkesi şaşırttı.
Sarışın'dan ayrılan Ulusoy, son olarak Ece Sükan'la aşk yaşamıştı.