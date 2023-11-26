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Dönüş zamanı! Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün, yeni dizisi için İstanbul'a dönecek

İkiz kızları Maya ve Toprak ile bir süredir Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün, yeni dizisi için İstanbul'a dönecek. İşte sizler için derlediğimiz 26 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:00
Dönüş zamanı! Paris’te yaşayan Tuba Büyüküstün, yeni dizisi için İstanbul’a dönecek

İkiz kızları Maya ve Toprak ile bir süredir Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün, yeni dizisi için İstanbul'a dönecek. Büyüküstün, ulusal bir kanal ya da dijital platformda yayınlanacak yapımda, ünlü bir oyuncuyu canlandıracak. Dizi, Büyüküstün'ün kendisiyle röportaj yapmaya gelen gazeteciyle yaşayacağı aşkı konu edecek.



REHİN ALDI
Türk pop müziğinin yükselen kadın sanatçısı Ceren Gündoğdu, 2024 yılında yayınlayacağı, tamamı kendisine ait şarkılardan oluşacak 2. Stüdyo albümünden "Rehin" şarkısı tüm dijital platformlarda yayınlandı. Söz ve müziğini Gündoğdu'nun yazdığı şarkının klibi Hollanda'nın Amsterdam ve Haarlem şehrinde çekildi.



ÇEKİMLER SÜRÜYOR!
Yağmur Tanrısevsin ve Doğu Demirkol, İstanbul Reşitpaşa'da çekimleri devam eden Yaşam Koçu filminin setinde basın mensuplarının karşısına çıkıp, soruları cevapladı. Demirkol, "Sahte bir yaşam koçunun bir şekilde popüler olması ve bundan nemalanarak bu hayatın içinde sürüklenmesi magazin muhabirlerini görmesiyle başlıyor. Filmin kırılma noktasını aslında siz yapıyorsunuz" diyerek, magazin gazetecilerine teşekkür etti.



PROVA VAKTİ
Ünlü oyuncu Ferit Kaya, geçtiğimiz gün Ataşehir'deydi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Bugün tiyatro provamız var. Biraz havalardan dolayı üşüttüm sanırım, eczaneden ilaç aldım" dedi. Kaya, televizyon projelerinin olduğunu ancak henüz netleşmediğini belirtirken, hayranlarını heyecanlandırdı.

İDDİALI GELİYOR!
Emir Can İğrek, 'Ali Cabbar' ile 2023'ün en büyük hitine imza atmıştı. 'Parti İptal' albümündeki tüm şarkıları viral olan ve milyonlarca kez dinlenen Emir Can İğrek, yazı da tüm biletleri tükenen kapalı gişe konserlerle geçirmişti. İğrek'in yeni şarkısı 'Boşuna Nefes Tüketme' tüm dijital platformlarda yerini aldı.


BAŞLANGIÇ NOKTASI!
Futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Roma'da dünyaevine giren çift, 2 bin yıllık tarihi bir binada düğünlerini gerçekleştirmişti. Çift Roma'ya bu kez 5 yaşındaki kızları Mihran Ela ile gitti. Annesi ile babasının düğününde neden olmadığını soran Mihran Ela'nın isteği de gerçekleşmiş oldu.



BEBEK MÜJDESİ!
Rol aldıkları dizilerdeki başarılarıyla isimlerden söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, geçtiğimiz sene eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi. 3 aylık hamile olan Atiksoy'un bebeğinin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığı öğrenildi.


TELEFON TRAFİĞİ
Mert Fırat, geçtiğimiz gün Ataşehir'de objektiflere takıldı. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, yoğun bir telefon trafiğinde olduğunu belirtti. Teşekkürlerini ileten oyuncu, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.


15. SANAT YILI
Gerçek müzisyenin alanı sahnedir diyen Gökhan Türkmen, yakın zamanda 15. sanat yılı için hazırladığı şarkıları sevenleri ile paylaşacak. Türkmen, geçtiğimiz günlerde Aralık ayı konserlerini yeni görselleri ile sosyal medya hesabında paylaşmıştı.



'ALTIN KAFES'TEN ETKİLEYİCİ AFİŞ
Gelecek hafta ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan 'Altın Kafes'ten etkileyici bir afiş geldi. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe'nin yer aldığı, Beyoğlu ailesinin ihtişamlı dünyasını yansıtan afiş kısa sürede büyük beğeni topladı.

SIRLARLA DOLU HİKAYE!
Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı, sırlarla örtülü aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de...




BİLEĞİNİN HAKKIYLA!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kısa süredeki yükselişi ile taraftarların yoğun sevgisini kazanmıştı. Türkiye oldukça mutlu olduğunu her defasında yineleyen başarılı oyuncu, son yaptığı paylaşımla yine göğsümüzü kabarttı. Ünlü futbolcu, Ay-yıldızlı bileklik takarak poz verdi. İcardi'nin bileğini görenler, futbolcuya beğeni ve yorum yağdırdı.



ÖDÜL CUMHURİYET KADINLARINA
Sanatçı Orhan Gencebay, önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Usta sanatçı, gecede hem ödül aldı hem de Rabia Arslan Sarıkaya'ya "Yılın En Başarılı e-ticaret firması" ödülünü verdi. Ödülünü Gencebay'ın elinden alan Arslan, "Bu ödülü Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet kadınlarına ithafen alıyorum" dedi.



KADRO GENİŞLİYOR
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen atv'nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın kadrosuna başarılı oyuncu Nilay Duru dahil oldu. Duru, 'Ateş Kuşları'nın son bölümünde seyirci karşısına Ragıp'ın avukatı Gözde olarak çıktı.




FİLİSTİN İÇİN ŞARKI
Sanatçı Uğur Işılak, İsrail'in Filistin'deki zulmüne sessiz kalmadı. 'birLEŞmiş Milletler' isminde bir eser yapan Işılak, Filistin'deki soykırım için şunları söyledi: "Bu girdaptan, bu bataktan kurtulmanın tek yolu vardır. O yol da Türkiye'den geçer. Filistin meselesi değil sadece, yanı başımızda işlenen her zulüm ve hukuksuz her olay kapsama alanımıza girer. Ortadoğu'ya barış gelecekse bunu Türkiye gerçekleştirecektir"

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