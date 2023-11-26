Dönüş zamanı! Paris’te yaşayan Tuba Büyüküstün, yeni dizisi için İstanbul’a dönecek





PROVA VAKTİ

Ünlü oyuncu Ferit Kaya, geçtiğimiz gün Ataşehir'deydi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Bugün tiyatro provamız var. Biraz havalardan dolayı üşüttüm sanırım, eczaneden ilaç aldım" dedi. Kaya, televizyon projelerinin olduğunu ancak henüz netleşmediğini belirtirken, hayranlarını heyecanlandırdı.

İDDİALI GELİYOR!

Emir Can İğrek, 'Ali Cabbar' ile 2023'ün en büyük hitine imza atmıştı. 'Parti İptal' albümündeki tüm şarkıları viral olan ve milyonlarca kez dinlenen Emir Can İğrek, yazı da tüm biletleri tükenen kapalı gişe konserlerle geçirmişti. İğrek'in yeni şarkısı 'Boşuna Nefes Tüketme' tüm dijital platformlarda yerini aldı.



BAŞLANGIÇ NOKTASI!

Futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Roma'da dünyaevine giren çift, 2 bin yıllık tarihi bir binada düğünlerini gerçekleştirmişti. Çift Roma'ya bu kez 5 yaşındaki kızları Mihran Ela ile gitti. Annesi ile babasının düğününde neden olmadığını soran Mihran Ela'nın isteği de gerçekleşmiş oldu.





BEBEK MÜJDESİ!

Rol aldıkları dizilerdeki başarılarıyla isimlerden söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, geçtiğimiz sene eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi. 3 aylık hamile olan Atiksoy'un bebeğinin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığı öğrenildi.