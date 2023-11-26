Dönüş zamanı! Paris’te yaşayan Tuba Büyüküstün, yeni dizisi için İstanbul’a dönecek

15. SANAT YILI
Gerçek müzisyenin alanı sahnedir diyen Gökhan Türkmen, yakın zamanda 15. sanat yılı için hazırladığı şarkıları sevenleri ile paylaşacak. Türkmen, geçtiğimiz günlerde Aralık ayı konserlerini yeni görselleri ile sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
'ALTIN KAFES'TEN ETKİLEYİCİ AFİŞ
Gelecek hafta ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan 'Altın Kafes'ten etkileyici bir afiş geldi. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe'nin yer aldığı, Beyoğlu ailesinin ihtişamlı dünyasını yansıtan afiş kısa sürede büyük beğeni topladı.
SIRLARLA DOLU HİKAYE!
Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı, sırlarla örtülü aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de...
BİLEĞİNİN HAKKIYLA!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kısa süredeki yükselişi ile taraftarların yoğun sevgisini kazanmıştı. Türkiye oldukça mutlu olduğunu her defasında yineleyen başarılı oyuncu, son yaptığı paylaşımla yine göğsümüzü kabarttı. Ünlü futbolcu, Ay-yıldızlı bileklik takarak poz verdi. İcardi'nin bileğini görenler, futbolcuya beğeni ve yorum yağdırdı.
ÖDÜL CUMHURİYET KADINLARINA
Sanatçı Orhan Gencebay, önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Usta sanatçı, gecede hem ödül aldı hem de Rabia Arslan Sarıkaya'ya "Yılın En Başarılı e-ticaret firması" ödülünü verdi. Ödülünü Gencebay'ın elinden alan Arslan, "Bu ödülü Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet kadınlarına ithafen alıyorum" dedi.
KADRO GENİŞLİYOR
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen atv'nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın kadrosuna başarılı oyuncu Nilay Duru dahil oldu. Duru, 'Ateş Kuşları'nın son bölümünde seyirci karşısına Ragıp'ın avukatı Gözde olarak çıktı.