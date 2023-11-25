Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Wilma Elles’ten dördüncü çocuk sinyali!

Ülkemizde yayınlanan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle şöhret olan 37 yaşındaki Alman oyuncu Wilma Elles, 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti.

KIZINI DA GÖTÜRDÜ!

Daha bir ay önce üçüncü çocuğu Tiara Manolya'yı kucağına alan Wilma Elles, kızını da yanına alarak İzmir'e gitti. Wilma Elles düzenlenen bir etkinlikte podyuma çıkarken, kızı ise kulisteydi. Defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, "Bu defile bana uğurlu geliyor. Geçen sene bu defileden hemen sonra evlenmiştim. İki ay önce de kızım dünyaya geldi. Üçüncü çocuktan sonra annelik bana daha da kolay gelmeye başladı. Dördüncü çocuğa da hazırım" mesajı verdi.