Ortalık yangın yeri! Hazal Kaya yıllar sonra bilinmeyen anısını anlattı: Evim yanınca Çağatay’dan yardım istedim

Meslektaşı Ali Atay ile dört yıldır mutlu bir evlilik sürdüren, Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu olan Hazal Kaya, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Takıntıların var mı?" sorusuna Kaya, "Sirkeyle yıkanırım, evi sirkeyle silerim. Adaçayı ve çörek otu yakarım. Astroloğuma sormadan adım atmam" cevabını verdi.