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Ortalık yangın yeri! Hazal Kaya yıllar sonra bilinmeyen anısını anlattı: Evim yanınca Çağatay'dan yardım istedim

Hazal Kaya’nın, yakın dostu Çağatay Ulusoy’la hiç bilinmeyen bir anısı yıllar sonra ortaya çıktı. Oyuncu, dokuz aylık hamileyken evlerinde çıkan yangında yaşadığı korku dolu anları anlattı. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:05
Ortalık yangın yeri! Hazal Kaya yıllar sonra bilinmeyen anısını anlattı: Evim yanınca Çağatay’dan yardım istedim

Meslektaşı Ali Atay ile dört yıldır mutlu bir evlilik sürdüren, Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu olan Hazal Kaya, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Takıntıların var mı?" sorusuna Kaya, "Sirkeyle yıkanırım, evi sirkeyle silerim. Adaçayı ve çörek otu yakarım. Astroloğuma sormadan adım atmam" cevabını verdi.



Güzel oyuncu, oğlu Fikret Ali'ye hamileliğinin son günlerinde yaşadığı yangın felaketi hakkında, "Fikret'e hamileyken evimizde yangın çıkmıştı. Bodrum kat tamamen yandı. Çağatay Ulusoy kulakları çınlasın, aynı sitede oturuyorduk.



Güvenlik 'Siz artık Çağatay Bey'e gidin' dedi. Çağatay kapıyı açtı, ağlıyorum, 'Ev yanıyor' diyorum. Çağatay doğuruyorum sanmış, boş boş suratıma bakıyor. O gün Çağatay olmasaydı; sağ olsun, korkunç bir akşamdı" ifadelerini kullandı.

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