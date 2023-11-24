"BİZİM HEMŞEHRİMİZ"

Ünlü şarkıcı ayrıca 15 yıl önce Mardin'den konak satın alan İngiltere Kralı Charles'e da için, "Kendisi biliyorsunuz Mardin'den ev almıştı. Bizim hemşehrimiz olduğu için ona da bir paket gönderdim Kral, gül parfümünü sever" dedi. Öte yandan ünlü türkücü, bu işe girerken 10 milyon dolardan fazla para harcamıştı. Hatta Mardini, lüks evini ve arabasını da satıp bu işe yatırmıştı.

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