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Berdan Mardini, yine yaptı yapacağını! Kral Charles'a parfüm gönderdi: “Saray gül gibi kokacak”

Memleketinde lavanta ve gün eken Berdan Mardini, ilk hasadından ürettiği parfümleri İngiltere Kralı Charles’a yolladı. Mardini, “Saray gül gibi kokacak” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:04
Berdan Mardini, yine yaptı yapacağını! Kral Charles’a parfüm gönderdi: “Saray gül gibi kokacak”

Yedi yıl önce memleketi Mardin'e lavanta ve gül ekerek bölgede istihdam başlatan şarkıcı Berdan Mardini, kendi adını taşıyan markası ile ürettiği kozmetik ürünlerini önceki gün Florya'da tanıttı.

Çalışanlarının yüzde sekseni kadınlardan oluşan, köyünde 250 kişiye istihdam sağlayan yorumcu, piyasaya çıkardığı ürünlerinden bir paketi ise 'hemşerim' dediğim İngiltere Kralı 3. Charles'a gönderdiğini de söyledi.

"BİZİM HEMŞEHRİMİZ"
Ünlü şarkıcı ayrıca 15 yıl önce Mardin'den konak satın alan İngiltere Kralı Charles'e da için, "Kendisi biliyorsunuz Mardin'den ev almıştı. Bizim hemşehrimiz olduğu için ona da bir paket gönderdim Kral, gül parfümünü sever" dedi. Öte yandan ünlü türkücü, bu işe girerken 10 milyon dolardan fazla para harcamıştı. Hatta Mardini, lüks evini ve arabasını da satıp bu işe yatırmıştı.

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