Gülben Ergen kesenin ağzını açtı! Yeni şarkısı "Sen Gidince" için 6 ayrı oda dekoru oldu ve her odada farklı bir kıyafet giydi

Gülben Ergen geçmişten günümüze, kulaklarımızda ve kalbimizde ayrı bir yeri olan 'Sen Gidince' şarkısını Taşkın Sabah'ın yeni düzenlemesiyle okudu.

Ergen, Beyaz Kelebekler grubundan ve 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminden aşina olduğumuz şarkının yeni yorumuyla müzik listelerinde yükselişte olan şarkısına klip çekti. "Sen Gidince" için 6 ayrı oda dekoru yapıldı ve Ergen her odada farklı bir kıyafet giydi.





BİR DEMET İSTİKRAR!

Model Demet Şener'de İzmir'de bir organizasyonda podyuma çıktı. 1995 yılında mankenliğe adım atan ve 28 yıldır podyumda olan Demet Şener bunun sırrını ve iyi bir manken nasıl olmalı sorusunu şu sözlerle yanıtladı: "28 yıldır podyumdayım. Bir defileyi bile kaçırmadım. Yapamayacağım şeylerin sözünü asla vermem. İyi bir mankenin fiziki özellikleri modelliğe uygun olmalı. İş disiplini olmalı ve istikrarlı olmalı..."

RÜYAMA GELSEN NE GÜZEL OLUR

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılında hayatını kaybeden babası Ahmet Özbey'i duygusal bir paylaşımla andı. "En azından rüyama gelsen ne olur" diyen Özbey, sevenlerini duygulandırdı. Babasıyla iletişim kurmaya başladığında gırtlak kanserine yakalandığını söyleyen Özbey, "Ben tam babamla konuşmaya başlarken sesi gitti" demişti.

EMEKLİLİK ÖZLEMİ BİTTİ!

Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir saate yakın mağazada kalan sunucu, "İndirimleri takip ediyor musunuz?" sorusuna, "Takip ediyorum. Para kazanan insanlar indirimi takip eder" yanıtını verdi. "Siz yıllardır sektördesiniz, lüks yaşantınızı görmedik" sözlerine üzerine Yıldız, "Ben EYT'liyim. 12 bin TL emekli maaş alıyorum. Hiç harcamıyorum, biriktiriyorum. 25 yıllık emeğimin karşılığı... Paranın nasıl kazanıldığını biliyorum. Doğal olarak para harcarken ellerimiz titriyor" ifadelerini kullandı.

GASTRONOMİ BULUŞMASI

Gastronomi dünyasının önde gelen ismi Şef Yağız İzgül'ün liderliğinde gerçekleşen "Yemekten Korktuğun Lezzetler" konseptli etkinlik sanat, moda ve iş dünyasını bir araya getirdi. Konuklar, Şef Yağız İzgül liderliğinde Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini birlikte pişirerek eşsiz bir deneyim yaşadı. Ünlü isimler, mide yanması şikayeti çekmemek için yemek yedikten sonra bir markanın çiğneme tabletlerini deneyimledi.