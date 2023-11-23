Gülben Ergen kesenin ağzını açtı! Yeni şarkısı "Sen Gidince" için 6 ayrı oda dekoru oldu ve her odada farklı bir kıyafet giydi

Gülben Ergen geçmişten günümüze, kulaklarımızda ve kalbimizde ayrı bir yeri olan 'Sen Gidince' şarkısını Taşkın Sabah'ın yeni düzenlemesiyle okudu.
Gülben Ergen geçmişten günümüze, kulaklarımızda ve kalbimizde ayrı bir yeri olan 'Sen Gidince' şarkısını Taşkın Sabah'ın yeni düzenlemesiyle okudu.
Ergen, Beyaz Kelebekler grubundan ve 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminden aşina olduğumuz şarkının yeni yorumuyla müzik listelerinde yükselişte olan şarkısına klip çekti. "Sen Gidince" için 6 ayrı oda dekoru yapıldı ve Ergen her odada farklı bir kıyafet giydi.
BİR DEMET İSTİKRAR!
Model Demet Şener'de İzmir'de bir organizasyonda podyuma çıktı. 1995 yılında mankenliğe adım atan ve 28 yıldır podyumda olan Demet Şener bunun sırrını ve iyi bir manken nasıl olmalı sorusunu şu sözlerle yanıtladı: "28 yıldır podyumdayım. Bir defileyi bile kaçırmadım. Yapamayacağım şeylerin sözünü asla vermem. İyi bir mankenin fiziki özellikleri modelliğe uygun olmalı. İş disiplini olmalı ve istikrarlı olmalı..."
RÜYAMA GELSEN NE GÜZEL OLUR
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılında hayatını kaybeden babası Ahmet Özbey'i duygusal bir paylaşımla andı. "En azından rüyama gelsen ne olur" diyen Özbey, sevenlerini duygulandırdı. Babasıyla iletişim kurmaya başladığında gırtlak kanserine yakalandığını söyleyen Özbey, "Ben tam babamla konuşmaya başlarken sesi gitti" demişti.
EMEKLİLİK ÖZLEMİ BİTTİ!
Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir saate yakın mağazada kalan sunucu, "İndirimleri takip ediyor musunuz?" sorusuna, "Takip ediyorum. Para kazanan insanlar indirimi takip eder" yanıtını verdi. "Siz yıllardır sektördesiniz, lüks yaşantınızı görmedik" sözlerine üzerine Yıldız, "Ben EYT'liyim. 12 bin TL emekli maaş alıyorum. Hiç harcamıyorum, biriktiriyorum. 25 yıllık emeğimin karşılığı... Paranın nasıl kazanıldığını biliyorum. Doğal olarak para harcarken ellerimiz titriyor" ifadelerini kullandı.
GASTRONOMİ BULUŞMASI
Gastronomi dünyasının önde gelen ismi Şef Yağız İzgül'ün liderliğinde gerçekleşen "Yemekten Korktuğun Lezzetler" konseptli etkinlik sanat, moda ve iş dünyasını bir araya getirdi. Konuklar, Şef Yağız İzgül liderliğinde Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini birlikte pişirerek eşsiz bir deneyim yaşadı. Ünlü isimler, mide yanması şikayeti çekmemek için yemek yedikten sonra bir markanın çiğneme tabletlerini deneyimledi.
SIFIR MAKYAJ
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim, bu defa makyajsız pozuyla sosyal medyayı salladı. Yeşilçay'ın makyajsız pozuna beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri başarılı oyuncuyu makyajsız da çok güzel bulduklarını söyledi.
PHUKET GÜZELİ!
2021 Avrupa 3. Güzeli ünlü manken Duygu Çakmak, Tayland'ın ünlü adası Phuket'te Ukraynalı fotoğrafçı Serhii Kudlai'ye poz verdi. Uzak Doğu'nun ünlü bir bikini markası için objektif karşısına geçen güzel manken, o pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü model takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
KURAL TANIMADI
Devlet ziyareti için Londra'ya giden Galler Prensesi Kate Middleton, kırmızılar içinde yaptığı kombinle göz kamaştırdı. Kraliyet kurallarına göre diz üstü etek boyu giymemesi gereken Middleton, kuralları çiğnedi. 41 yaşındaki Prenses, araçtan inerken de verdiği bacak dekoltesiyle büyüledi.
AKŞAM GEZMESİ
Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Baş başa alışverişe çıkan Soral ve Demirci çocukları Ali için uzun süre mağazaları dolaşıp, yaklaşan kış ayları öncesinde alışveriş yaptı. Keyifli ve mutlu halleriyle dikkat çeken çift, daha sonra bir restoranda baş başa yemek yedi.