Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci’nin hayatında birisi mi var? Dikkat çeken paylaşım: “Bu hayat yalnız geçmemeli”

2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, her iki tarafta sessiz kalmayı tercih etmişti. Bir süre evlilik terapisi gören çift, sorunları aşamamıştı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili, evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirdi.
"TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Boşanmanın ardından yeni bir hayata atılan Düvenci, geçtiğimiz gün kendi sunduğu TV programında içini döktü. Sosyal medyadan gelen "Boşandın! Tamam artık çoluğun çocuğun var başka biri hayatına girmesin" yorumlarına sert çıktı.
Güzel oyuncu şunları söyledi: "Manevi erkek kardeşimle ve en yakın arkadaşımın kardeşinin kocasıyla yazmaya kalktılar. Böyle haberler çıktığı anda altına yazılanlar "Yani bu ne artık daha yeni boşanmışsın sen ne bu?" Bu üslubu doğru bulmuyorum. Kendi hayatımda bir şeyleri toparlamaya çalıştığım bir dönemdeyim. Bu hayat yalnız geçmemeli, kimse için geçmemeli"