Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci’nin hayatında birisi mi var? Dikkat çeken paylaşım: “Bu hayat yalnız geçmemeli”

Güzel oyuncu şunları söyledi: "Manevi erkek kardeşimle ve en yakın arkadaşımın kardeşinin kocasıyla yazmaya kalktılar. Böyle haberler çıktığı anda altına yazılanlar "Yani bu ne artık daha yeni boşanmışsın sen ne bu?" Bu üslubu doğru bulmuyorum. Kendi hayatımda bir şeyleri toparlamaya çalıştığım bir dönemdeyim. Bu hayat yalnız geçmemeli, kimse için geçmemeli"