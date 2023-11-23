Barış Arduç'un kızı Jan Asya babacı olmuş! Gupse Özay eşini, anneliğini ve kızını anlattı: "Kızım devamlı 'babam' diyor"

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 9 Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almış ve ilk kez annebaba olmuşlardı. Kızını babasına bırakıp yeni filmi için setlere dönen başarılı oyuncu, "Kızım devamlı 'babam' diyor" diyerek samimi açıklamalar yaptı.

Eşi Barış Arduç'un evde kızları Jan Asya'ya baktığını ve gönül rahatlığı ile evden çıkıp sete geldiğini söyleyen Özay, şöyle konuştu: "İyi tarafları var, kötü tarafları var. İyi tarafı; ben güvenerek ve mutlu şekilde çocuğumu babasına bırakıp çalışabiliyorum fakat çocuk tam bir babacı oldu.