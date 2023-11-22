Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a büyük şok! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlü manken Ebru Şallı 'nın 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş 'la evlenmişti. Bir süre önce Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında kripto para ticareti vaadiyle 2 kişiyi 500 bin dolar dolandırdıkları iddia edilmişti. Akkuş ve beraberindeki 3 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YARGILAMA BAŞLADI

Davanın birinci duruşması dün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Uğur Akkuş ise duruşmaya katılmadı. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



Gözler ise eşi Ebru Şallı'ya çevrildi. Çift, daha önce Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'yı darp etmesi ile gündeme gelmiş, olay uzun süre konuşulmuştu. Hatta boşanacakları iddia edilmişti.