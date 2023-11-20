SEKSİ KADINI TANIMLADI!

Uzun süredir Faruk Çolakoğlu ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Ulusoy, bir takipçisinin "Sevdiğiniz bey nerede? Artık sizi el ele görelim" sorusu karşısında, "Hayat tavsiyesi; güzel şeylerini kimseye söyleme" şeklinde yanıtlandı.



Güzel manken, bir başka Instagram kullanıcısının, "Bir kadının en seksi hali ve kombini ne olmalı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Siyah bence bir kadını en seksi gösteren renk... Bir de kendine güvenen kadın en seksi kadındır."





Ünlü manken, son dönemde yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu.

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