Güzelliğiyle büyüleyen Özge Ulusoy, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında... Yakın zamanda babasını kaybeden Ulusoy, yavaş yavaş toparlamaya çalışıyor.
Güzelliğiyle büyüleyen Özge Ulusoy, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında... Yakın zamanda babasını kaybeden Ulusoy, yavaş yavaş toparlamaya çalışıyor.
Zaman zaman Instagram hesabından takipçileriyle dertleşen ve interaktif bir kullanıcı olan ünlü model geçtiğimiz gün takipçileriyle soru cevap yaptı.
SEKSİ KADINI TANIMLADI!
Uzun süredir Faruk Çolakoğlu ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Ulusoy, bir takipçisinin "Sevdiğiniz bey nerede? Artık sizi el ele görelim" sorusu karşısında, "Hayat tavsiyesi; güzel şeylerini kimseye söyleme" şeklinde yanıtlandı.
Güzel manken, bir başka Instagram kullanıcısının, "Bir kadının en seksi hali ve kombini ne olmalı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Siyah bence bir kadını en seksi gösteren renk... Bir de kendine güvenen kadın en seksi kadındır."
Ünlü manken, son dönemde yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu.