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Bebek müjdesi! Ahmet Kural baba oluyor | Ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Ünlü çiftin, bir oğlu olacak. Ünlü çift, 18 Temmuz'da Bodrum'da dünyaevine girmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:02
Bebek müjdesi! Ahmet Kural baba oluyor | Ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz'da dünyaevine girmişti. Şahin ile Kural, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla bebek beklediklerinin müjdesini önceki gün vermişti.




İkilinin "Çok heyecanlıyız" mesajını yazarak bebek ve biberon emojisi koyduğu paylaşım binlerce beğeni almıştı.



Ünlü çiftin çocuklarının cinsiyeti de belli oldu. Hayranlarını heyecanlandıran çiftin bir oğlu dünyaya gelecek.

Ünlü çift, 18 Temmuz'da Bodrum'da dünyaevine girmişti.

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