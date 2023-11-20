Bebek müjdesi! Ahmet Kural baba oluyor | Ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz'da dünyaevine girmişti. Şahin ile Kural, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla bebek beklediklerinin müjdesini önceki gün vermişti.